الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي لـ"الإمارات اليوم": 2.7 مليون مسافر دخلوا دبي خلال شهرين

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، ماجد الجوكر، في تصريح خاص لـ"الإمارات اليوم"، إن حركة المسافرين القادمين إلى مطار دبي الدولي وصلت إلى 2.7 مليون مسافر خلال الشهرين الماضيين، بالتزامن مع فترة الاضطرابات الإقليمية التي فرضت قيوداً كبيرة على الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي وجداول الرحلات، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تمثل معدلات نمو كبيرة مقارنة بحجم التحديات في تلك الفترة.

وأوضح الجوكر أن مطارات دبي تعاملت مع أكثر من 6 ملايين مسافر خلال الفترة الممتدة من 2 مارس وحتى 30 أبريل.

وأضاف أن أرقام الربع الأول من العام الجاري لحركة المرور، والتي بلغت نحو 18.6 مليون مسافر، تعكس القوة التشغيلية ومرونة العمليات في مطارات دبي، لافتاً إلى تسجيل 88 ألف حركة جوية خلال هذه الفترة.

وبين أن 51 شركة طيران تعمل حاليا في مطار دبي الدولي تشغل رحلاتها الى 192 وجهة حول العالم.

وأشار الجوكر إلى تسجيل حركة قوية في أسواق جنوب آسيا وأوروبا الغربية ودول مجلس التعاون الخليجي وشرق آسيا.

وتوقع أنه مع الإعلان عن رفع القيود على المجال الجوي، ستعود الحركة تدريجياً، بالتزامن مع وجود طلب عالمي على السفر والسياحة، مؤكداً أن مسافري الترانزيت سيلعبون دوراً محورياً في المرحلة المقبلة في دعم نمو حركة المسافرين.