الجابر: الإمارات لا تكتفي بالصمود بل تحول الأزمات إلى فرص للنمو

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان الجابر، اليوم، أن دولة الإمارات تتعامل مع التحديات والأزمات من منظور استباقي يقوم على تحويلها إلى فرص للنمو والانطلاق، وليس مجرد تجاوزها.

وقال، خلال الكلمة الافتتاحية لمعرض ومنصة «اصنع في الإمارات»، إن هناك فرقاً جوهرياً بين من يكتفي بالصمود أمام الأزمات، ومن يعتبرها فرصة لإعادة التمركز وبناء مسارات جديدة أكثر قوة وفاعلية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لا تكتفي بالصمود، بل تخرج من التجارب والأزمات وهي أكثر قوة وقدرة على المنافسة.

وفي سياق حديثه عن أمن الملاحة والتجارة العالمية، شدد الجابر على أنه «لا يجوز احتجاز مضيق هرمز رهينة أو استخدامه للتهديد والابتزاز الاقتصادي»، مؤكداً أن حرية الملاحة الدولية غير قابلة للمساومة أو التفاوض، وأنه لا يجوز تغيير الوضع القانوني للمضيق كممر مائي دولي. وأضاف أن أي محاولة لتغيير هذه المبادئ تمثل سابقة خطيرة وغير مقبولة وتهديداً مباشراً لأمن الاقتصاد العالمي واستقراره.

وتطرق إلى قرار الإمارات السيادي بإعادة التموضع في منظومة الطاقة العالمية والخروج من أوبك وأوبك+، موضحاً أن القرار لا يستهدف أي طرف، بل يأتي ضمن رؤية استراتيجية مدروسة تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ مكانة الدولة في القطاعات المستقبلية.

وأكد أن هذا التوجه يعكس ثقة الإمارات بقدراتها وإمكاناتها، وطموحها لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، بما يواكب أهدافها الصناعية والاقتصادية والتنموية بعيدة المدى، ويخدم مصالحها الوطنية واستراتيجيتها المستقبلية.

وأضاف الجابر أنه سيتم رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 168 مليار درهم إلى 180 مليار درهم خلال العشر سنوات القادمة، وتوطين أكثر من 5000 منتج في قطاعات استراتيجية تعزز أمننا الاقتصادي والغذائي والصحي، بما يضمن استدامة الأعمال في القطاعات الحيوية.