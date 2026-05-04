"أدنوك للحفر" تستكمل صفقة المشروع المشترك "إم بي للخدمات البترولية"

أعلنت شركة أدنوك للحفر ش.م.ع ("أدنوك للحفر" أو "الشركة") المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADNOCDRILL) ورقم التعريف الدولي (AEA007301012) اليوم، عن إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 80% في "إم بي للخدمات البترولية" (إم بي بي إس)، مع شركة "إم بي القابضة".

وتُعد "إم بي بي إس" (المشروع المشترك) شركة متخصصة في خدمات الحفر وخدمات حقول النفط، تدير عملياتها في كل من سلطنة عُمان والكويت والسعودية والبحرين.

وأُنجزت الصفقة قبل موعدها المحدد سابقاً في منتصف عام 2026، ما يعكس كفاءة التنفيذ والانضباط ومستويات التنسيق العالية بين الطرفين.

بهذه المناسبة قال عبدالله عطية المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر" ورئيس مجلس إدارة "إم بي بي إس": " سيعزز إتمام صفقة الاستحواذ على شركة ’ إم بي بي إس‘القدرات التشغيلية لشركة ’ أدنوك للحفر‘على المستوى الإقليمي على المدى الطويل، عبر إضافة نطاق تشغيلي قائم وقدرات متقدمة في التنفيذ الميداني داخل المنطقة. ويدعم هذا الإنجاز جهود الشركة نحو بناء منصة مستدامة لتقديم خدماتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال الاستفادة من الجمع بين الحضور التشغيلي لشركة ’ إم بي بي إس‘ مع حجم أعمال ’ أدنوك للحفر‘الواسع، وأنظمتها المتقدمة، ونهجها التشغيلي القائم على التكنولوجيا".

وأضاف: " جاءت هذه الخطوة في إطار استراتيجية "أدنوك للحفر" للنمو المنضبطة الهادفة إلى تحقيق القيمة وتعزيزها، بينما تواصل الشركة الاستثمار في تنمية الكفاءات البشرية، وبناء قدرات تشغيلية مستدامة على المستوى الإقليمي، مع تعزيز الالتزام بأعلى معايير السلامة في جميع أنشطتها وعملياتها. كما نعمل على تعزيز اتساق العمليات ورفع مستويات السلامة وكفاءة التنفيذ من خلال التوسع في دمج تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية، وأنظمة البيانات المنظمة لسير وتدفق العمل".

وقال أسامة البرواني، عضو مجلس إدارة شركة "إم بي بي إس" ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "إم بي، شركة ذات مسؤولية محدودة": " تمكنت شركة ’ إم بي بي إس‘، عبر سنوات من العمل الدؤوب والإنجازات المتواصلة، من بناء إرث مؤسسي قوي، ساهم في ترسيخ مكانتها ضمن الشركات الرائدة في مجال خدمات الطاقة في المنطقة.

وتُعد شراكتنا مع ’ أدنوك للحفر‘واحدة من الإنجازات التي سنبنى عليها، فهي تعكس مستويات التوافق العالية بين الشركاء وثقتهم المشتركة تجاه الإمكانات طويلة الأجل لشركة ’ إم بي بي إس‘. ونحن واثقون، أن التعاون مع ’أدنوك للحفر‘سيدعم جهودنا نحو تنفيذ استراتيجيتنا للتوسع المستقبلي والاستمرار في تقديم خدمات متميزة لعملائنا والاستثمار في الكوادر البشرية".

وبموجب الاتفاقية، تمتلك "أدنوك للحفر"، من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، حصة قدرها 80% في "إم بي بي إس"، بينما تحتفظ "إم بي القابضة" بحصة قدرها 20%، عبر شركتها التابعة. وستواصل شركة "إم بي بي إس" أعمالها بقيادة الدكتور سالم الحارثي، الرئيس التنفيذي للشركة، لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على مستويات التنفيذ المتميزة والاستفادة من خبراته الواسعة في المنطقة.

من جانبه قال دكتور سالم الحارثي، الرئيس التنفيذي لشركة "إم بي بي إس": " يمثل هذا الاستحواذ انجاز نوعي بالنسبة لنا في شركة ’ إم بي بي إس‘. فمن خلال الجمع بين خبراتنا التشغيلية الراسخة على مستوى المنطقة وقوة وحجم شركة ’ أدنوك للحفر‘، سنعمل على بناء منصة أكثر متانة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز قدراتنا التشغيلية، وتقديم قيمة أكبر لعملائنا. مع استمرار التزامنا تجاه موظفينا وشركائنا، ورفع مستويات التميز التشغيلي، وهي القيم التي شكلت معايير نجاحنا في ’ إم بي بي إس‘على مدى السنوات الماضية".

ستدمج شركة "أدنوك للحفر" النتائج المالية للمشروع المشترك لعام 2026 بالكامل، وبكافة بنودها، ضمن نتائج قطاع الحفر البري التابع لها، اعتباراً من تاريخ إتمام الصفقة. علماً بأن شركة "أدنوك للحفر" قد أدرجت نتائج المشروع المشترك المالية ضمن توجيهات السنة المالية 2026، التي أعلنتها في وقت سابق. وسيكون العام المالي 2027 هو أول عام يشهد مساهمة المشروع المشترك في نتائج السنة المالية بأكملها. وتشمل المحفظة، التي استحوذت عليها "أدنوك للحفر"، 22 حفارة وحفارة صيانة، ووحدات خدمات إنتاج، إلى جانب تأهيلات مسبقة، وشركات تابعة، وحضور راسخ في أربع نطاقات جغرافية واعدة في منطقة دول الخليج.

يتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجية "أدنوك للحفر" المنضبطة في إدارة عمليات الاندماج والاستحواذ، التي تركز على الاستحواذ على شركات تتميز بكفاءة تشغيلية عالية، وفرص نمو واعدة، ورؤية واضحة لأنشطتها على المدى البعيد. ومن خلال هذا النهج، تسعى الشركة إلى تعظيم القيمة المحققة من هذه الصفقة عبر التملك الفعّال، وتطبيق أطر حوكمة راسخة، وتحقيق أداء مستدام، مع الحفاظ على المشروع المشترك كهيكل تنظيمي مستقل وقائم بذاته.

تبلغ القيمة المؤسسية الإجمالية للمشروع المشترك 749.2 مليون درهم، ويتوقع أن يسهم في تعزيز الأرباح والتدفقات النقدية والعوائد، مع تحقيق معدل عائد داخلي غير ممول بالاقتراض أعلى من المعدل المحلي للشركة، وفقاً للاتفاقية الإطارية. استندت هذه الصفقة إلى سجل الأداء التشغيلي القوي لشركة "إم بي بي إس"، حيث أظهر أداؤها خلال عام 2025 مستويات عالية من الكفاءة والانضباط، تتماشى مع نهج "أدنوك للحفر" في مجالات السلامة والكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف. وعلى سبيل المقارنة، بلغت إيرادات الشركة خلال السنة المالية 2025 نحو 734.6 مليون درهم، فيما سجل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) مستوى يقارب 30%.

وسجلت "أم بي بي إس" خلال الربع الأول لعام 2026 أداءً متميزاً فاق التوقعات، حيث حققت تدفقات نقدية قوية أعلى بنسبة 20% وصافي ربح أعلى بنسبة 40% مقارنة بالمعدلات السابقة. وكانت شركة "إم بي بي إس" قد حصلت في يناير 2026 على عقود لتشغيل أربع حفارات إضافية، ثلاث منها في دولة الكويت وواحدة في سلطنة عُمان. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل خلال الفترة الممتدة من النصف الثاني من عام 2026 وحتى النصف الأول من عام 2027، بما يسهم في دعم نمو الشركة وتعزيز وضوح الرؤية بشأن أنشطتها على المدى البعيد في نطاقات جغرافية مهمة في منطقة الخليج.