«جمارك دبي» تنال 3 اعتمادات دولية

كشفت دائرة جمارك دبي عن حصولها على ثلاثة اعتمادات دولية من «المعهد العالمي للابتكار» في الولايات المتحدة، لتؤكد مرة أخرى قدرتها على تطوير منظومة عمل جمركي متقدمة ترتكز على الابتكار، والاستباقية، وتعزيز القيمة المضافة.

وشملت الاعتمادات الثلاثة مشروعات نوعية تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات، وهي: أتمتة إصدار شهادات تخليص المركبات، وجهاز الأشعة السينية العملاق، وخدمة التصديقات مع وزارة الخارجية، حيث تم تصنيف مشروعين ضمن المستوى الثاني الذي يركز على تطوير الخدمات لزيادة القيمة التنافسية، بينما حصل المشروع الثالث علـى تصنيف المستوى الثالث وهو الأعلى لدى المعهد، نظراً لما يقدمه من قيمة استراتيجية تسهم في توسيع نطاق الخدمات وتعزيز استدامتها المستقبلية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي فـي «جمارك دبي»، عتيق المهيري، إن هذا الإنجاز العالمي يعكس قدرة الدائرة على تحويل رؤيتها الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة، من خلال تبني حلول رقمية متقدمة أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية، وتسريع دورة الإجراءات، وتعزيز انسيابية حركة التجارة، لافتاً إلى أن المشروعات المعتمدة تجسد نموذجاً متقدماً في توظيف التكنولوجيا لدعم بيئة الأعمال، وترسيخ موقع دبي مركزاً عالمياً محورياً في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وأوضح أن «جمارك دبي» تعمل باستمرار على تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تواكب المتغيرات العالمية وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد مدير إدارة ابتكار الخدمات فـي «جمارك دبي»، الدكتور حسام جمعة، أن «جمارك دبي» مستمرة فـي تنفيذ مبادرات تطويرية طموحة تستند إلى تبني أحدث التقنيات وأتمتة الإجراءات الجمركية، بما يسهم فـي تعزيز كفاءة العمليات ورفع مستوى رضا المتعاملين، إلى جانب دعم توجهات حكومة دبي في تقديم خدمات استباقية ومبتكرة تلبي تطلعات المستقبل.