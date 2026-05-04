دبي تستعرض منظومتها الصناعية المتطورة

تستعرض دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، خلال مشاركتها في الدورة الخامسة من معرض «اصنع في الإمارات 2026»، منظومة الإمارة الصناعية المتقدمة والمواكبة لاحتياجات المستقبل، فيما يُتوقع الإعلان عن عدد من الشراكات الاستراتيجية مع جهات كبرى في قطاعَي الخدمات اللوجستية والمصرفية خلال المعرض، في مؤشر إلى استمرار الثقة المؤسسية بمسار النمو الصناعي في دبي.

وأفادت الدائرة بأن هذه المشاركة تأتي في ظل ترسيخ مرونة الإمارة الاقتصادية وضمان استمرارية أعمالها، بما يعزّز مكانتها مركزاً صناعياً عالمياً متكاملاً يتمتع بالاستقرار والجاهزية.

وتشارك دبي في الفعالية مدعومة بأداء اقتصادي لافت، بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 6.4%، خلال الربع الرابع من عام 2025، ليصل إلى 937 مليار درهم للعام بأكمله، ما يعكس زخماً اقتصادياً مستمراً.

وتنسجم مشاركة الدائرة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تركز بشكلٍ خاص على قطاع الصناعة، لزيادة قيمته المضافة بنسبة تزيد على الضعف بحلول 2033، وتعزيز مكانة دبي وجهة رائدة للاستثمار الصناعي.

وتسلّط دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الضوء على الإمارة باعتبارها مركزاً عالمياً متكاملاً للصناعات المتقدمة، مدعومةً ببنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة لوجستية مترابطة، فضلاً عن سهولة الوصول إلى الأسواق الدولية، كما يطّلع الحضور على أبرز المزايا التي يستفيد منها المُصنِّعون في دبي، بما في ذلك الربط مع أكثر من 130 وجهة تصدير، مدعومين باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وإجراءات جمركية متطورة تُعزّز انسيابية حركة التجارة.

ويضم «جناح دبي» نخبة من الجهات الرئيسة، من بينها مدينة دبي الصناعية، ومجمع الصناعات الوطنية، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، وغرف دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ووادي تكنولوجيا الغذاء، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هادي بدري، إن القيادة الرشيدة تحرص على اتخاذ إجراءات حاسمة قائمة على سياسات واضحة لضمان النمو والاستقرار، ويجسّد قطاعنا الصناعي هذا النهج، إذ يتميز بالتنوع والتقدم التكنولوجي والتكامل التامّ مع السلاسل العالمية، وحتى في ظل التحديات الإقليمية، تواصل الأعمال استمراريتها بسلاسة عبر قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة والعمليات الصناعية.

وأكد مواصلة العمل في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، على تعزيز القيمة التي تقدمها دبي للمُصنّعين، من خلال تمكين ودعم الاستثمارات الجديدة ومشاريع التوسع في المصانع الحالية، وذلك من خلال برامج محفزة مصممة خصيصاً لهذا الغرض، تساعد على تخفيض التكاليف والنفقات والارتقاء بمستوى الميزات التنافسية ودفع عجلة النمو.

وأضاف: «تمثل مشاركتنا في (اصنع في الإمارات) فرصة قَيّمة لترجمة هذه الرؤية إلى شراكات ملموسة عبر صفقات تدعم التصنيع المحلي، وتُعزز الزخم الاقتصادي وترسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للنمو القائم على التصدير».

وسيكون «جناح دبي» منصة بارزة للتواصل مع المستثمرين والمصنّعين ومختلف أصحاب المصلحة ويقدّم رؤى متكاملة حول المزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارة.

وفي إطار مشاركتها، تُعرّف الدائرة زوار «جناح دبي» بمجموعة من المبادرات الداعمة للتوسُّع الصناعي وتعزيز الصادرات، من أبرزها «برنامج دعم الصادرات» الذي يتيح للمُصنّعين في دبي الوصول إلى الأسواق العالمية، و«برنامج النخبة للمشترين» الذي يعزّز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتوريد. وسيتم عرض مبادرات أخرى تشمل برامج تمكين تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وبرنامج المحتوى الوطني، والسياسات الداعمة للطاقة في القطاع الصناعي، بما يعكس التزام دبي بتطوير منظومة صناعية متقدمة وبناء قدرات محلية مستدامة.