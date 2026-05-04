115 منشأة صناعية بدأت الإنتاج في أبوظبي خلال 2025

عززت استراتيجية أبوظبي الصناعية مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، إذ توضح البيانات ارتفاع عدد المنشآت الصناعية التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج خلال 2025 بنسبة 53% إلى 115 منشأة صناعية، مقارنة بـ75 منشأة في 2024، وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، حمد صياح المزروعي، إن القطاع الصناعي، الذي يعد من أكبر القطاعات مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، يؤدي دوراً رئيساً في استراتيجية الدائرة لتسريع التنويع الاقتصادي، موضحاً أن الاستراتيجية تتوافق مع الأولويات الوطنية لتعزيز سلاسل الإمداد، وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، واستقطاب رواد الصناعة العالميين.