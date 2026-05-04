«ديوا» و«روتشيلد آند كو» تناقشان التمويل المبتكر لمشاريع البنية التحتية

التقى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «روتشيلد آند كو» السير جون روز، يرافقه الشريك ورئيس «روتشيلد آند كو» في الشرق الأوسط، سعيد العور.

وتناول اللقاء سبل توسيع نطاق الأعمال العالمية ذات رؤوس الأموال الكبيرة، والتي تتطلب مستويات عالية من الاعتمادية والتميز التشغيلي والتخطيط طويل الأمد، كما ناقش الجانبان هياكل التمويل المبتكرة لمشاريع البنية التحتية طويلة الأجل، إضافة إلى استراتيجيات التوسع الدولي لقطاع المرافق في المنطقة، والمسارات العملية التي تمكّن الهيئة من تعزيز القيمة المستفادة من فرص النمو العالمية.

وأكد الطاير أن الهيئة تتبنى رؤية استشرافية، وتواصل استكشاف الشراكات الاستراتيجية، وتطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز المرونة، وتعظيم القيمة المحققة، ودعم أهدافها الاستراتيجية طويلة المدى على المستويين المحلي والعالمي.

يأتي اللقاء في ظل الزخم المتنامي الذي يشهده القطاع المالي في دبي، حيث قامت العديد من الشركات المالية وشركات الاستشارات العالمية، بما في ذلك «روتشيلد آند كو»، بتعزيز حضورها وتوسيع أنشطتها في الإمارة خلال السنوات الماضية.

حضر اللقاء النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد بن سلمان، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، المهندس مروان بن حيدر.