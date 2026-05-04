«العربية أبوظبي» تطلق رحلاتها المباشرة إلى مطار مدينة عمّان

أعلنت شركة «العربية أبوظبي» للطيران الاقتصادي منخفض الكلفة ومقرها أبوظبي، عن إطلاق رحلاتها المباشرة إلى مطار مدينة عمّان، في خطوة تعكس توسّع حضور الشركة في العاصمة الأردنية.

وأفادت الشركة بأن الخدمة الجديدة ستُسير بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، لتشكّل محطة مهمة ضمن خطط توسّع الشركة في الأردن، من خلال إضافة مطار ثانٍ في عمّان إلى شبكة وجهاتها انطلاقاً من أبوظبي.

وأُقيمت مراسم التدشين في كلٍ من مطار زايد الدولي ومطار مدينة عمّان، بحضور ممثلين عن الشركة ومسؤولي المطارين، فيما استُقبلت الرحلة الافتتاحية لدى وصولها إلى عمّان بتحية المياه التقليدية.

ولفتت «العربية أبوظبي» إلى أنها تشغل أسطولاً حديثاً، يتكون من 12 طائرة من طراز «إيرباص A320»، ذات الممر الواحد.