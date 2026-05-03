"العربية أبوظبي" تطلق رحلاتها المباشرة إلى مطار مدينة عمّان

أعلنت "العربية أبوظبي" إطلاق رحلاتها المباشرة إلى مطار مدينة عمّان، بواقع 3 رحلات أسبوعياً، ضمن خطط توسّع الشركة في الأردن، بإضافة مطار ثانٍ في عمّان إلى شبكة وجهاتها انطلاقاً من أبوظبي، ما يمنح المسافرين خيارات سفر مريحة وذات قيمة مضافة. وأُقيمت مراسم التدشين في مطار زايد الدولي ومطار مدينة عمّان، بحضور ممثلين عن الشركة ومسؤولي المطارين، واستُقبلت الرحلة الافتتاحية لدى وصولها إلى عمّان بتحية المياه التقليدية.