«أدنيك» تكمل استعداداتها للنسخة الأكبر من «اصنع في الإمارات 2026»

أعلنت مجموعة «أدنيك» اكتمال استعداداتها لتنظيم النسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات 2026»، التي تنطلق في «مركز أدنيك أبوظبي»، خلال الفترة من الرابع إلى السابع من مايو الجاري، لافتة إلى أن هذه النسخة، التي تُنظَّم بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، تعد الأكبر في تاريخ الحدث، إذ تشمل 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً، وتستقطب نخبة من المبتكرين والمصنّعين والمستثمرين، بما يعزز دورها في تسريع التنمية الصناعية ودعم الابتكار.

وأكدت المجموعة جاهزية المركز لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار، مع توفير حلول متكاملة تشمل مواقف مجانية وخدمات نقل، إلى جانب تطبيق أنظمة ذكية لإدارة المرافق وتحسين الحركة المرورية، وتعزيز الإجراءات الأمنية لضمان تجربة سلسة وآمنة.

من جانبه، أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، حميد مطر الظاهري، أن النسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات 2026»، تعد الأكبر في تاريخ الحدث من حيث المساحة وعدد المشاركين، بما يعكس النمو المتسارع للقطاع الصناعي الوطني ومكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والاستثمار.

وقال الظاهري لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن مساحة الحدث بلغت 88 ألف متر مربع بنمو 30% مقارنة بالعام الماضي، فيما وصل عدد العارضين إلى 1245 عارضاً بزيادة 73% مقارنة بعام 2025 يمثلون إمارات الدولة السبع، وأكثر من 2000 حرفي متخصص، وما يزيد على 5000 منتج بنمو 4% مقارنة بدورة العام 2025، وأكثر من 50 جلسة وحلقة نقاش وورشة عمل.

وأضاف أن «مركز أدنيك أبوظبي» يوفر بنية تحتية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز تجربة العارضين والزوار، ويدعم تنظيم الفعالية بصورة تواكب مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن المجموعة سخرت عبر قطاعات أعمالها الست منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية والتنظيمية من خلال كوادر وطنية وشراكات فاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح أن المركز يوفر أكبر مساحات داخلية وخارجية مرنة للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب قاعات مترابطة مجهزة بأحدث التقنيات واستحداث قاعة جديدة مخصصة لاستضافة الفعاليات المصاحبة التي تقام للمرة الأولى ضمن الحدث، فضلاً عن منصات لعرض الابتكارات خلال الجلسات المصاحبة، لافتاً إلى رفع جاهزية المنشآت الفندقية وخدمات الضيافة المحيطة لاستقبال الوفود المحلية والدولية.

وأكد أن مجموعة «أدنيك» تُسهم من خلال استقطاب وتنظيم الفعاليات الكبرى في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للأعمال والسياحة وصناعة الفعاليات، بما يدعم النمو المستدام في قطاعي السياحة والأعمال ويوفر فرصاً للعارضين العالميين وصناع القرار ضمن منظومة متكاملة تشمل الضيافة والإعلام وحلول الفعاليات والاستضافة.

وأكد أن منصة «اصنع في الإمارات» تعد من أبرز المحفزات للاستثمار الصناعي، إذ أسهمت النسخة السابقة في إبرام اتفاقيات وعقود مشتريات وتوريد بقيمة 11 مليار درهم، إلى جانب استقطاب استثمارات نوعية ودعم برنامج القيمة الوطنية المضافة.

من جانبها، أعلنت غرفة عجمان عن مشاركتها في منصة «اصنع في الإمارات»، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ضمن جناح حكومة عجمان، وذلك مع نخبة من المصانع والشركات المتخصصة في عجمان.

وأفادت غرفة عجمان بأنها تهدف من مشاركتها في «اصنع في الإمارات»، إلى تعزيز ودعم الصناعات الوطنية، والترويج لإمارة عجمان بوصفها مركزاً صناعياً مستداماً يضم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الصناعية.

من جهته، يستعرض مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن» خلال مشاركته في منصة «اصنع في الإمارات 2026» حزمة من الممكنات التنظيمية والحلول الصناعية، إلى جانب مبادرات داعمة لتطوير منظومة الصناعات الدفاعية الوطنية.

ويُسلّط المجلس الضوء على دوره في تطوير الأطر التنظيمية والمعايير والإشراف على منظومة المطابقة والامتثال، إضافة إلى دعم المناطق الصناعية المتخصصة، وتمكين التصنيع الدفاعي، وتعزيز التوطين وسلاسل الإمداد والتصدير، كما يستعرض برامج دعم ريادة الأعمال للشركات الوطنية الناشئة، وجهوده في البحث والتطوير عبر بناء شراكات مع الجهات الحكومية والصناعية والأكاديمية.

وأكد الأمين العام للمجلس، الدكتور ناصر حميد النعيمي، أن المشاركة تعكس دور «توازن» في تعزيز تكامل المنظومة الصناعية الدفاعية وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة، فيما أشار المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والشؤون التنفيذية بالمجلس خليفة عيادة الهاملي، إلى أن الحدث يشكّل منصة لإطلاق شراكات استراتيجية تدعم الجاهزية الصناعية ونقل المعرفة.

وفي السياق نفسه تشارك مجموعة «تريندز» في منصة «اصنع في الإمارات 2026»، وتقدّم عبر جناحها حزمة من الدراسات والبحوث المتخصصة التي تركز على مجالات الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والتكنولوجيا، في إطار دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الصناعية وترسيخ اقتصاد المعرفة.