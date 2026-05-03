تجار: «التحوّط» من ارتفاع الأسعار يحفز مبيعات الذهب

سجلت أسعار الذهب انخفاضات جديدة في نهاية الأسبوع الماضي، بقيم راوحت بين ستة و10 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، فيما يأتي التراجع الذي سجله المعدن الأصفر للأسبوع الثاني على التوالي، ليصل إجمالي تراجُع الغرام إلى 24 درهماً في أسبوعين.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن الأسواق شهدت تحسناً في الطلب على هدايا المشغولات الذهبية، بدعم من مواصلة انخفاضات الذهب أخيراً، والتي أسهمت بدورها في تحفيز الطلب على السبائك، لافتين إلى أن معظم عمليات الشراء تتم في إطار «التحوط» من عودة أسعار الذهب للارتفاع خلال الفترات المقبلة.

وقال مدير «شركة دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان: «كان لمواصلة الانخفاضات السعرية التي سجّلها الذهب، تأثيرات في الأسواق، إذ تحسن الطلب على الهدايا المشغولات الذهبية، خصوصاً من عيار 18 قيراطاً».

وأضاف: «أسهمت الانخفاضات السعرية أيضاً في تحفيز الطلب وبمعدلات لافتة على السبائك الذهبية، بأوزان متوسطة وصغيرة، مع توقع تسجيل مزيد من الطلب خلال الأيام المقبلة».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «ريج لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانج باليك: «إن العديد من المتعاملين استفادوا من تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، من خلال شراء هدايا المشغولات الذهبية»، لافتاً إلى أن الحصة الكبرى من المبيعات تركزت في مشغولات الأوزان الصغيرة والمتوسطة.

وأرجع باليك نمو الطلب وبمعدلات كبيرة على السبائك خلال الفترة الأخيرة، إلى توقع العديد من المتعاملين، عودة الذهب تسجيل زيادات سعرية جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات في محل «دايوم لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديل سون: «إن معظم عمليات الشراء التي تتم في الأسواق حالياً تأتي في إطار (التحوط) من عودة أسعار الذهب للارتفاع خلال الفترات المقبلة، ما يدفع العديد من المتعاملين إلى شراء السبائك بأوزان صغيرة ومتوسطة».

وأكد أن استمرار الانخفاضات السعرية كان له تأثيرات إيجابية في الأسواق خلال الفترة الأخيرة من خلال تحسن الطلب وبنسب متباينة على هدايا المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً في نهاية الأسبوع 557.5 درهماً بانخفاض قيمته 10 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجّل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 516.25 درهماً بتراجع قدره تسعة دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 495 درهماً بانخفاض بلغ تسعة دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 424 درهماً بتراجع بلغ ثمانية دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً 331 درهماً، بانخفاض وصل إلى ستة دراهم.

• الأسواق تشهد تحسناً في الطلب على هدايا المشغولات الذهبية والسبائك بأوزان صغيرة ومتوسطة.