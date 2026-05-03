276 مليون دولار أرباحاً ربعية للبنك العربي

أعلنت مجموعة البنك العربي عن تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام 2026، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 275.8 مليون دولار مقارنة بـ271 مليون دولار، كما في 31 مارس 2025 محققة نمواً بنسبة 2%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي، إذ بلغت حقوق الملكية 13.1 مليار دولار. بدورها، ارتفعت أصول المجموعة لتصل إلى 79 مليار دولار بنسبة نمو 9% مقارنة بالربع الأول من العام السابق، في حين ارتفعت محفظة التسهيلات بنسبة 7% لتصل إلى 41.9 مليار دولار مقارنة بـ39.1 مليار دولار بالربع الأول من العام السابق، كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 8% لتبلغ 57.5 مليار دولار مقارنة بـ53.2 مليار دولار بالربع الأول من العام السابق.