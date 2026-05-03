«دي بي ورلد» تضيف 30 مليون حاوية إلى طاقتها التشغيلية بين 2015 و2025

أظهرت بيانات أن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) واصلت، خلال العقد الأخير، ترسيخ مكانتها كأحد أكبر مشغلي الموانئ وسلاسل الإمداد في العالم، حيث أضافت خلال الفترة بين عامَي 2015 و2025 ما يقارب 30 مليون حاوية إلى طاقتها التشغيلية عبر محفظتها العالمية، بنمو يناهز 37%، فيما وصل إنفاقها الرأسمالي خلال هذه الفترة إلى 17.4 مليار دولار (نحو 63.8 مليار درهم).

ووفقاً لتقرير صادر عن «دي بي ورلد»، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فقد سجلت نِسَب الاستغلال للطاقة الاستيعابية (مقياس يوضح مدى استخدام الطاقة المتاحة فعلياً)، مستويات مرتفعة طوال تلك الفترة، لتصل إلى أكثر من 85.3% في السنوات الأخيرة، في مؤشر إلى كفاءة استخدام الأصول، وقدرة المجموعة على تحقيق توازن بين التوسع والطلب الفعلي على خدماتها.

الطاقة الاستيعابية

وتفصيلاً، أظهر تقرير صادر عن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، أن المجموعة واصلت خلال العقد الأخير ترسيخ مكانتها كأحد أكبر مشغلي الموانئ وسلاسل الإمداد في العالم، مدفوعة باستراتيجية توسعية طويلة الأمد ركزت على رفع الطاقة الاستيعابية العالمية، وتعزيز البنية التحتية اللوجستية، عبر استثمارات ضخمة ومتواصلة.

وبحسب بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد شهدت الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمجموعة نمواً واضحاً في الفترة بين عامَي 2015 و2025، إذ ارتفعت من نحو 79.6 مليون حاوية قياسية (20 قدماً) في عام 2015 إلى ما يتجاوز 109.5 ملايين حاوية في عام 2025، في مسار تصاعدي يعكس توسعاً منهجياً في الأصول التشغيلية للمجموعة عبر محفظتها الدولية حول العالم.

واستناداً إلى البيانات، فقد أضافت «دي بي ورلد» خلال 10 سنوات ما يقارب 30 مليون حاوية إلى طاقتها التشغيلية عبر محفظتها العالمية، بنمو يناهز 37%.

وبالتوازي مع النمو الكبير في الطاقة الاستيعابية، تشير البيانات إلى أداء أقوى كل عام من حيث نسبة استغلال هذه الطاقة في محفظتها العالمية.

وجاء هذا النمو مدعوماً بتوسعات نوعية شملت تطوير محطات جديدة، وتوسيع مرافق قائمة، إضافة إلى الدخول في أسواق جديدة عبر شراكات واستحواذات، ففي السنوات الأولى من الفترة (2015-2018)، ارتفعت الطاقة الاستيعابية تدريجياً من أقل من 80 مليون حاوية إلى أكثر من 90 مليوناً، قبل أن تتسارع وتيرة التوسع بعد عام 2020 لتصل إلى أكثر من 100 مليون حاوية، مع استمرار إضافة طاقات تشغيلية جديدة حتى عام 2025.

وتُظهر البيانات أيضاً أن نِسَب الاستغلال للطاقة الاستيعابية (مقياس يوضح مدى استخدام الطاقة المتاحة فعلياً) بقيت عند مستويات مرتفعة طوال الفترة، لتصل إلى أكثر من 85.3% في السنوات الأخيرة، وهو مؤشر إلى كفاءة استخدام الأصول وقدرة المجموعة على تحقيق توازن بين التوسع والطلب الفعلي على خدماتها، كما يعكس ذلك نجاح نموذج الأعمال الذي تتبناه الشركة، والقائم على تنويع محفظتها في مختلف المواقع الجغرافية.

حجم الاستثمارات

وفي سياق متصل، تشير البيانات إلى أنه خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2020، حافظت الاستثمارات (الإنفاق الرأسمالي) على مستويات راوحت بين 1.1 و1.4 مليار دولار سنوياً، وهو ما يتماشى مع توسعاتها في العديد من الأسواق الدولية، إلا أن المرحلة اللاحقة، خصوصاً بعد عام 2021، شهدت قفزة ملحوظة في حجم الإنفاق، حيث ارتفعت الاستثمارات إلى 1.7 مليار دولار في عام 2022، ثم إلى أكثر من مليارَي دولار في عام 2023، وصولاً إلى 3.1 مليارات دولار في عام 2025.

واستثمرت «دي بي ورلد» 3.1 مليارات دولار (نحو 11.3 مليار درهم) في النفقات الرأسمالية خلال 2025 (ارتفاعاً من 2.2 مليار دولار في عام 2024) لدعم التوسع في الطاقة الاستيعابية، وتعزيز الإنتاجية على مستوى العالم، وسجل عام 2025 أعلى إنفاق رأسمالي في محفظة المجموعة منذ عام 2015، وفقاً للبيانات المتاحة حتى ذلك التاريخ.

وتعكس هذه القفزة تحولاً في استراتيجية المجموعة نحو التوسع السريع، والاستفادة من الفرص التي أفرزتها التغيّرات في سلاسل الإمداد العالمية، لاسيما بعد جائحة «كورونا»، كما أن هذه الاستثمارات لم تقتصر على الموانئ والمحطات البحرية، بل شملت أيضاً تطوير مراكز لوجستية، ومناطق حرة، وخدمات نقل متكاملة، ما يُعزّز تحول المجموعة إلى مزود شامل للحلول اللوجستية.

11 مليار درهم إنفاقاً رأسمالياً في 2026

تبلغ ميزانية الإنفاق الرأسمالي للمجموعة لعام 2026 نحو ثلاثة مليارات دولار (نحو 11 مليار درهم)، مع التركيز على المشاريع ذات الأولوية، بما يشمل جبل علي، والأحواض الجافة العالمية، وتونا تيكرا (الهند)، ولندن غيتواي (المملكة المتحدة)، وندايان (السنغال)، وجدة (السعودية)، وتستهدف مجموعة موانئ دبي العالمية إضافة 2.8 مليون حاوية إلى محفظتها خلال عام 2026 ككل، لتلبية الطلب في الأسواق التجارية الرئيسة حول العالم.

وتواصل المجموعة تسريع تحولها إلى مزود خدمات لوجستية عالمي متكامل، مستندةً إلى أسسها الراسخة في الموانئ والمحطات والخدمات البحرية. ووسعت حضورها اللوجستي عبر 300 فرع و500 موقع عالمي في نهاية عام 2025، كما تدير المجموعة حالياً 11 منطقة اقتصادية مع خطط للتوسع إلى 20 منطقة، بما يسهم في إنشاء مراكز تجارية وصناعية متكاملة، تربط الاقتصادات المحلية بالأسواق العالمية.

• %85.3 نسبة الاستغلال للطاقة الاستيعابية في «دي بي ورلد».