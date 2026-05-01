«JBR» الأعلى سعراً لشراء عقار خلال الربع الأول

أظهرت بيانات لمنصة «بروبرتي فايندر» العقارية، حول حركة بيع وشراء العقارات في دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، تصدُّر منطقة JBR، قائمة المناطق الأعلى قيمة لشراء عقار ضمن 12 منطقة رئيسة في الإمارة.

وكشفت البيانات، التي أعدّتها «المنصة» لـ«الإمارات اليوم»، أن «JBR» تصدّرت المناطق الـ12 التي شملها الرصد، من حيث متوسط قيمة الوحدة السكنية من فئة «استوديو» بـ1.6 مليون درهم، بينما كانت «المدينة العالمية» الأقل لهذه الفئة بـ403.3 آلاف درهم، كما تصدّرت «JBR» المناطق محل الرصد، من حيث متوسط سعر شراء الوحدات السكنية المؤلفة من غرفة نوم واحدة بـ2.63 مليون درهم، بينما كانت «المدينة العالمية» الأقل سعراً بقيمة 730 ألف درهم.

وقد أظهرت البيانات استمرار تصدّر «JBR» إلى جانب «دبي مارينا»، المناطق محل الرصد من حيث متوسط شراء الوحدات السكنية المؤلفة من غرفتَي نوم، بقيمة ثلاثة ملايين درهم، في حين كانت «المدينة العالمية» و«ديسكفري غاردنز» الأقل سعراً لهذه الفئة بقيمة 1.3 مليون درهم.

وبشكل عام أشارت البيانات إلى أن متوسط أسعار شراء شقة سكنية من فئة «استوديو» في الـ12 منطقة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 866.16 ألف درهم، ولفئة «غرفة واحدة» نحو 1.42 مليون درهم، ولفئة «غرفتَي نوم» نحو 2.15 مليون درهم.

وضمت قائمة المناطق محل الرصد: «JBR» و«دبي مارينا» و«الخليج التجاري»، وأبراج بحيرات جميرا (JLT)، وقرية جميرا الدائرية (JVC)، والجداف وأرجان والبرشاء، و«ديسكفري غاردنز» و«واحة دبي للسيليكون»، و«دبي لاند» والمدينة العالمية (إنترناشيونال سيتي).