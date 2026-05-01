32.17 ألف حساب جديد للمستثمرين في «دبي المالي» خلال 4 أشهر

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، نحو 32.17 ألف حساب جديد للمستثمرين، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وذلك بفضل تنوّع الخيارات الاستثمارية، وثقة المستثمرين في القوة المتنامية لاقتصاد الإمارة، وجاذبية الأسهم المحلية، فضلاً عن الأداء المالي الإيجابي الذي حققته الشركات المدرجة، والذي انعكس على نتائج أعمالها القوية، ما أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق دبي، فقد نما إجمالي عدد الحسابات في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أبريل 2026، بنسبة 18.98% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2025 والبالغة 27 ألفاً و42 حساباً.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 6339 حساباً في يناير، و5644 حساباً في فبراير، و12 ألفاً و837 حساباً في مارس، و7356 حساباً في أبريل الماضي.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة خلال فترة الرصد، بإجمالي 12 ألفاً و791 حساباً، تلتها «الرمز كابيتال» بـ5284 حساباً، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بـ4389 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بـ3213 حساباً، تلتها شركة «المشرق للأوراق المالية» بـ2297 حساباً.

في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، أكثر من 3.07 ملايين صفقة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، على 44.61 مليار سهم، بقيمة إجمالية جاوزت 164.76 مليار درهم.

واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» على الحصة الكبرى من قيمة تداولات شركات الوساطة، خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى أبريل الماضي، بنسبة 22.77%، تُعادل 37.52 مليار درهم، ثم «أرقام سيكيورتيز» بحصة 12.11%، توازي 19.94 مليار درهم، وثالثاً «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 17.84 مليار درهم وبنسبة 10.83%، تلتها شركة «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» بنحو 17.08 مليار درهم ما نسبته 10.37%، وخامساً «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 9.9 مليارات درهم، بنسبة 6.02%.

وعلى مستوى الأداء الشهري أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، خلال أبريل الماضي، 7356 حساباً جديداً، وبلغت القيم المتداولة 42.8 مليار درهم من خلال التداول على 12.22 مليار سهم عبر تنفيذ 874.06 ألف صفقة.

واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» على الحصة الكبرى من قيمة تداولات شركات الوساطة، خلال أبريل الماضي، بنسبة 21.762%، تُعادل 9.31 مليارات درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» للأوراق المالية بحصة 11.36%، توازي 4.86 مليارات درهم، وثالثاً «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» بنحو 4.07 مليارات درهم ما نسبته 9.53%، تلتها شركة «أرقام سيكيورتيز» بنحو 3.51 مليارات درهم، وبنسبة 8.39%، وخامساً «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 2.86 مليار درهم وبنسبة 6.7%.

وكان مؤشر سوق دبي المالي أغلق تعاملات أبريل الماضي مرتفعاً بنسبة 6.1%، عند مستوى 5766.05 نقطة، ليضيف مكاسب إلى رأس ماله السوقي بنحو 48.16 مليار درهم.