«روكوس كابيتال مانجمنت» تفتتح مكتباً في أبوظبي

أعلن «أبوظبي العالمي»، افتتاح شركة «روكوس كابيتال مانجمنت» مكتباً جديداً في أبوظبي، بعد حصولها على تصريح تقديم الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي».

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن المكتب الجديد يقع في برج «سكاي تاور»، ضمن النطاق الجغرافي الموسّع لـ«أبوظبي العالمي»، حيث توسع الشركة بذلك حضورها الدولي الذي يشمل مكاتب في لندن ونيويورك وسنغافورة.

يُشار إلى أن «روكوس كابيتال مانجمنت»، شركة استثمارية عالمية متعددة الأصول، تركز على تحقيق عوائد مرتفعة ومستدامة مُعدّلة حسب المخاطر للمستثمرين.