«اقتصادية رأس الخيمة» تعزّز الوعي بمخاطر السلع المقلدة

نفّذت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الرقابة والحماية التجارية، حملة توعوية بعنوان «احمِ منتجاتك من التقليد»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال وحماية حقوق الملكية الفكرية في الإمارة.

وذكرت الدائرة في بيان أمس، أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى وعي المنشآت التجارية بمخاطر تداول المنتجات المقلدة، وتسليط الضوء على الإجراءات القانونية التي تنص عليها التشريعات المعمول بها في الدولة بحق المنشآت المخالفة في حال ضبط بضائع مقلدة لديها.

وشملت الحملة تنفيذ زيارات ميدانية لـ350 منشأة تجارية، حيث جرى توعيتهم بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، وتقديم الإرشادات اللازمة لضمان التزام الاشتراطات القانونية المعتمدة.