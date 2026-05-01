"الاقتصاد والسياحة" تحجب 13,667 موقعاً مخالفاً خلال الربع الأول من 2026

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة نتائج الحملة الرقابية التي نفذتها خلال الفترة الماضية عبر خدمة الاستجابة الفورية لبلاغات التعدي على حقوق المؤلف في مجال المحتوى الإبداعي والبث الرقمي، في إطار مبادرة "إنستا بلوك" التي أطلقتها الوزارة سابقاً ضمن منظومتها المتكاملة للملكية الفكرية، وتضمنت إنشاء مركز "إنستا بلوك" للحجب الفوري.

وأوضحت الوزارة أن الحملة أسفرت عن حجب 13,667 موقعاً مخالفاً خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة نمو تقارب 400% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، فيما وصل إجمالي عدد المواقع المحجوبة منذ إطلاق مركز "إنستا بلوك" في فبراير 2025 حتى الآن 47,667 موقعاً مخالفاً، حيث يعتمد هذا المركز على أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ الرصد الآني والمعالجة الفورية لبلاغات التعدي عبر الحجب السريع للمواقع المخالفة والحد من انتشار المحتوى غير المرخص.