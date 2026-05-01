«مِراس» ترسي عقود بناء بـ 2.4 مليار درهم

أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، أمس، ترسية عقود بناء رئيسة بقيمة 2.4 مليار درهم، لتنفيذ مراحل جديدة ضمن المشروعين الرائدين لمجمعات الفلل التابعين لها، «ذا إيكرز» و«ذا إيكرز إستيت» في «دبي لاند»، ما يمثل إضافة كبيرة إلى مجموعة مشروعات الفلل عالية الجودة المتنامية في دبي، وسط طلب مستمر من المشترين المحليين والدوليين.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن شركة اتحاد الهندسة الإنشائية «يونك»، ستتولى تنفيذ مشروع «ذا إيكرز»، فيما ستتولى شركة «جي سي سي للمقاولات» أعمال البناء في مشروع «ذا إيكرز إستيت».

وتغطي العقود بناء واختبار وتشغيل وتسليم 557 فيلا، وستشمل المرحلة الأخيرة من مشروع «ذا إيكرز» 371 فيلا، بجانب البنية التحتية الرئيسة للمجمع، بينما سيضم «ذا إيكرز إستيت» 186 فيلا.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك، إن ترسية هذه العقود تعكس قوة الطلب على مجمعات الفلل الفاخرة في دبي، واستثمار الشركة المتواصل في تلبية هذا الطلب بتميز وجودة عالية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الهندسة الإنشائية (يونك)، عبدالحليم موحد، إن اختيار «يونك» لتنفيذ مشروع «ذا إيكرز» يعكس التزاماً مشتركاً بالتنفيذ المنضبط والجودة العالية.

بدوره، قال المدير التنفيذي الرئيس التنفيذي لشركة «جي سي سي للمقاولات»، بيبين تشاندرا، إن «ذا إيكرز إستيت» يعد مشروعاً سكنياً يتمتع بخصائص ومواصفات عالية، مؤكداً التزام تنفيذه بالكفاءة الفنية المطلوبة التي تتناسب مع مشروعات بهذا المستوى.