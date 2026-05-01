دخول 9 ملايين مركبة عبر المنافذ والمناطق الحرة لدبي خلال الربع الأول

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي تحقيق نتائج تشغيلية متميّزة، في الربع الأول من 2026، حيث تجاوز عدد المركبات التي دخلت المنافذ والمناطق الحرة تسعة ملايين مركبة، إلى جانب إصدار أكثر من 800 ألف تصريح دخول عبر نظام «تصريح»، وتعكس هذه الأرقام حجم العمليات، وكفاءة أنظمة المراقبة والتحكم المتقدمة التي تنظم حركة الدخول والخروج في هذه المناطق.

وعلى الرغم من التحديات الإقليمية التي شهدتها بداية العام، فإن المؤسسة واصلت تقديم خدماتها من دون انقطاع في جميع نطاق عملها، بما يضمن تجربة سلسة للمتعاملين والشركاء.

وبالتوازي مع هذا الحجم التشغيلي، سجّلت المؤسسة أكثر من 8633 معاملة أمنية مكتملة، خلال الربع الأول من 2026، إلى جانب انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات بنسبة 90% بين شهرَي يناير ومارس، ما يعكس فاعلية إجراءات الضبط الميداني، وتعزيز الامتثال عبر مختلف المواقع.

وقال مدير إدارة الأمن في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان آل مالك، إنه في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة والتفتيش والسيطرة، تم استحداث قسم متخصص للسيطرة والإنفاذ المروري، إلى جانب نشر كوادر وطنية متخصصة في مجالَي الأمن التجاري والبحري للإشراف على 50 بوابة في 11 موقعاً، بدعم من نحو 250 من أفراد الأمن يعملون على مدار الساعة.

وأضاف أن قسم السيطرة والإنفاذ المروري سجّل إجمالي 1056 مخالفة، منها 641 مخالفة مرورية، مؤكداً أن الانخفاض الكبير في المخالفات يعكس أثر التفتيش المستمر، وتعزيز آليات الإنفاذ، إلى جانب ارتفاع مستوى الالتزام بالأنظمة بين المستخدمين.

وأشار إلى أن فِرَق العمل أظهرت جاهزية عالية في التعامل مع الحالات الطارئة، حيث تم التعامل مع جميع البلاغات المتعلقة بتجمعات مياه الأمطار الناتجة عن الأحوال الجوية الأخيرة في الإمارة، وتمت معالجتها خلال وقت قياسي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكّد آل مالك أن الانخفاض الملحوظ في المخالفات يعكس نجاح استراتيجية الإدارة في تعزيز الامتثال، وتطوير منظومة الرقابة، وتسريع أوقات الاستجابة، مشيراً إلى أن إجمالي المعاملات الأمنية المنجزة تجاوز 8633 معاملة.