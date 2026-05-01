مبيعات عقارات دبي ترتفع 10.28% إلى 224.42 مليار درهم في 4 أشهر

سجلت سوق العقارات في دبي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، أداءً قوياً، يعكس استمرار زخمها واستقرارها، في تأكيد على استمرار تنامي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مدعومة بتنوع الفرص الاستثمارية والمشروعات العقارية المطروحة في الإمارة.

وارتفعت المبيعات العقارية، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أبريل الماضي، بنحو 10.28% على أساس سنوي، إلى 224.42 مليار درهم، مقارنة بـ203.5 مليارات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025.

وبلغ عدد معاملات البيع المنفذة، نحو 61 ألفاً و810 صفقات، حيث شكلت مبيعات العقارات منذ بداية العام الجاري ما نسبته 32.88% من إجمالي قيمة المبيعات المحققة خلال العام الماضي، البالغة نحو 682.49 مليار درهم.

بدورها، سجلت عمليات الرهن العقاري 74.21 مليار درهم من خلال 15 ألفاً و887 معاملة، فيما بلغت الهبات 21.72 مليار درهم، عبر تنفيذ 2751 معاملة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.

وبذلك بلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي، منذ بداية العام الجاري، 320.35 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي عدد التصرفات 80 ألفاً و448 معاملة.

وخلال أبريل الماضي، واصلت عقارات دبي تجاهل التوترات في منطقة الشرق الأوسط، محققة مبيعات تجاوزت 48.43 مليار درهم، عبر تنفيذ 14 ألفاً و83 صفقة، في تأكيد على متانة السوق وقدرتها على الحفاظ على مستويات نشاط قوية، مدعومة باستمرار الطلب المحلي والدولي.

وتوزعت المبايعات بواقع 12 ألفاً و53 معاملة لوحدات سكنية و1034 معاملة لمبانٍ و996 معاملة لأراضٍ.

وبلغت مبيعات «العقارات الجاهزة» نحو 20.92 مليار درهم، عبر تنفيذ 3806 صفقات، فيما سجلت مبيعات العقارات «على الخريطة» نحو 27.51 مليار درهم من خلال 10 آلاف و277 صفقة.

أما بالنسبة لعمليات الرهن العقاري، فقد سجلت ما قيمته 14.54 مليار درهم من خلال 4092 معاملة، بينما جاوزت قيمة الهبات 6.35 مليارات درهم عبر 703 معاملات.

وبذلك سجلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي، خلال أبريل الماضي، نحو 69.32 مليار درهم، نتجت عن 18 ألفاً و878 صفقة، ما يبرز استمرار الزخم الاستثماري، ويعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بالسوق العقارية في دبي.

