«الإمارات للشحن الجوي» تُوسّع شبكة رحلاتها إلى كندا

أطلقت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن في شركة «طيران الإمارات»، خدمة شحن جوي أسبوعية إلى مطار «تورنتو بيرسون» الكندي، في خطوة نوعية تُعزّز روابط الشحن الجوي بين دولة الإمارات وكندا، ما يدعم نمو المبادرات التجارية بين البلدين، ويُعزّز صادرات الشركات الكندية والإماراتية.

وقال نائب رئيس أول دائرة الشحن الجوي في «طيران الإمارات»، بدر عباس: «تُمثّل خدمة الشحن الجوي إلى تورنتو خطوة مهمة في مسيرة نمو وتطور عمليات (الإمارات للشحن الجوي)، حيث نواصل توسيع أسطولنا من طائرات الشحن وشبكة رحلاتنا بشكل استراتيجي يتماشى مع تطور الممرات التجارية».

وأضاف: «شهدت الصادرات الكندية إلى دولة الإمارات نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة، حيث زادت بنسبة 24% سنوياً بين عامَي 2023 و2024».

وأوضح عباس أن خدمة الشحن الجوي الأسبوعية الجديدة إلى تورنتو، ستسهم في تعزيز هذا الزخم الإيجابي، حيث توفر للشركات الكندية 100 طن من سعات الشحن الإضافية، التي تتكامل مع سعات الشحن المتاحة بالفعل في عنابر الشحن على متن رحلات «طيران الإمارات» للمسافرين، مشيراً إلى أن الخدمة الجديدة ستوفر أيضاً ربطاً حيوياً بين كندا والاتحاد الأوروبي الذي يُعدّ أحد أكبر شركائها التجاريين، في رحلة الذهاب التي تتوقف في أمستردام.