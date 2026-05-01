48.16 مليار درهم مكاسب «دبي المالي» في أبريل

أغلق مؤشر سوق دبي المالي تعاملات أبريل الماضي مرتفعاً بنسبة 6.1%، أو ما يعادل 331.64 نقطة، ليغلق التعاملات عند مستوى 5766.05 نقطة، وذلك بدعم نمو أسهم قطاعات الصناعة والعقارات والاتصالات والبنوك والسلع الاستهلاكية الكمالية.

يأتي ذلك وسط إعلان عدد من الشركات القيادية الكبرى، في قطاعات العقارات والبنوك المدرجة في السوق، عن نتائج مالية قوية للربع الأول من العام الجاري، ما عزز ثقة المستثمرين، وأسهم في دعم مكاسب السوق واستقراره، وارتفع رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» من 896.67 مليار درهم في آخر جلسات مارس الماضي، إلى 944.83 درهم بنهاية جلسة أمس (آخر جلسات أبريل)، ليربح رأس المال السوقي نحو 48.16 مليار درهم.

ودعم أداء السوق، خلال أبريل الماضي، نمو عدد من القطاعات الرئيسة، أبرزها قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 15.7%، فيما نما قطاع العقارات بنسبة 3.87%، إضافة إلى قطاع البنوك الذي سجل نمواً بنسبة 2.77%، وقطاع الاتصالات الذي ارتفع 7.8%، فضلاً عن قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية الذي نما بـ14.02%.

وخلال أبريل الماضي، اتجه المستثمرون من المواطنين في سوق دبي المالي، إلى الشراء بصافي استثمار بلغ 1.21 مليار درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 11.69 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 10.48 مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، سيولة جاوزت 21.4 مليار درهم، بعد التداول على نحو 6.11 مليارات سهم، وتنفيذ 437 ألفاً و32 صفقة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع مؤشر السوق العام «فادجي»، خلال تعاملات أبريل، بنسبة 2.71%، ليغلق عند 9778.76 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لـ«أبوظبي للأوراق المالية» من 2.767 تريليون درهم، في آخر جلسات مارس الماضي، إلى 2.831 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس (آخر جلسات أبريل الماضي)، ليربح رأس المال السوقي أكثر من 64 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة جاوزت 28.41 مليار درهم، بعد التداول على نحو 10.45 مليارات سهم، وتنفيذ 598.17 ألف صفقة.