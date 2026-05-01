«غرفة دبي» تبحث جاهزية سلاسل الإمداد

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع «فيديكس»، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، حواراً مفتوحاً حول جاهزية سلاسل الإمداد في دبي، في ظل المتغيرات العالمية الراهنة، وسبل تعزيز مرونة الخدمات اللوجستية لكل القطاعات، وذكرت الغرفة، في بيان، أمس، أن 196 من ممثلي الشركات العاملة في دبي، شاركوا في الفعالية، التي شهدت نقاشاً تفاعلياً حول أطر الأعمال اللوجستية الملائمة للفترة الحالية، وسبل تمكين الشركات من التكيف مع اضطرابات خطوط الشحن العالمية التي فرضتها الأحداث الراهنة من خلال خدمات نقل تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية، بما يدعم تدفق حركة التجارة حول العالم.