422.5 مليون درهم مكافآت ورواتب 61 من كبار التنفيذيين في 10 شركات مدرجة خلال 2025

حصل 61 موظفاً من كبار التنفيذيين في 10 شركات، مدرجة في سوقَي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، على مكافآت ورواتب وبدلات تقدر بنحو 422.52 مليون درهم عن عام 2025.

وشملت قائمة الشركات محل الرصد، 10 شركات من كبار الشركات في السوقين، هي: «إعمار العقارية»، و«دبي للاستثمار»، و«إي آند»، و«الاتصالات المتكاملة» (دو)، و«أبوظبي الوطنية للطاقة»، و«الاتحاد العقارية»، و«الدار العقارية»، و«إن إم دي سي جروب»، و«دانة غاز» و«أدنوك للغاز».

واقتنص 10 مسؤولين في شركات: «إعمار العقارية» و«إي آند» و«دبي للاستثمار» و«أبوظبي الوطنية للطاقة» و«الدار العقارية» و«إن إم دي سي جروب» و«الاتحاد العقارية»، ما نسبته نحو 44.9% من إجمالي تلك الرواتب والمكافآت والبدلات، بقيمة بلغت 189.76 مليون درهم.

وبحسب رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات تقارير الحوكمة والتقارير المتكاملة الخاصة بالشركات المدرجة لعام 2025، والمعلن عنها على موقع السوقين، فقد تصدر عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، محمد العبار، قائمة أعلى الرواتب والمكافآت للشركات محل الرصد خلال العام الماضي، بمجموع الرواتب والبدلات والمكافآت المدفوعة، إضافة إلى نفقات السفريات المتعلقة بالأعمال لعام 2025، بقيمة بلغت نحو 61.3 مليون درهم.

وحلّ الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة «إي آند» خلال 2025، حاتم دويدار، في المركز الثاني بحصوله على نحو 20.24 مليون درهم، شملت إجمالي الراتب السنوي والبدلات وبدلات أخرى والمكافآت التشجيعية والحوافر طويلة الأجل للعام الماضي.

بدوره، جاء نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد جاسم بن كلبان، في المركز الثالث بمجموع الراتب السنوي، بقيمة 18.36 مليون درهم، ويشمل البدلات ومعاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والمكافآت التي تم دفعها في عام 2025 وتعود للعام السابق عليه، وأي مكافآت نقدية أو غير نقدية أخرى في العام الماضي، والتي ستصبح مستحقة في المستقبل.

وتلاه في المركز الرابع الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لـ«أبوظبي الوطنية للطاقة»، جاسم حسين ثابت، بإجمالي 15.14 مليون درهم، ويشمل إجمالي الرواتب والبدلات ومكافأة أداء متغيرة ومزايا أخرى وخطة حوافز طويلة الأجل.

وفي المركز الخامس جاء الرئيس التنفيذي لمجموعة «إعمار العقارية»، أميت جاين، بمجموع رواتب ومكافآت بلغت 14.28 مليون درهم، عبارة عن مجموع الرواتب والبدلات والمكافآت لعام 2025، تلاه الرئيس التنفيذي لمجموعة «الدار العقارية»، طلال الذيابي، بقيمة 13.41 مليون درهم، تضم الرواتب والبدلات والمكافآت لعام 2025.

وحلّ الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة «دو»، فهد الحساوي، سابعاً بنحو 13.05 مليون درهم، تشمل الرواتب والبدلات والمزايا النقدية أو العينية والأتعاب الإضافية المتغيرة المستندة إلى الأداء المدفوعة عام 2025، ثم الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي جروب»، ياسر نصر زغلول، بنحو 12.66 مليون درهم، تضم إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2025 والمكافآت المدفوعة لعام 2024، وأي مكافآت نقدية أو عينية أخرى للعام الماضي.

أما في المرتبة التاسعة فجاء الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الإمارات»، (الرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة «إي آند» )خلال عام 2025، مسعود محمد شريف، بـ12.07 مليون درهم، إجمالي الراتب السنوي والبدلات وبدلات أخرى والمكافآت التشجيعية والحوافر طويلة الأجل لعام 2025، ثم حل عاشراً العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد العقارية، عامر خانصاحب، بمجموع مكافآت لعام 2025 تقدر بنحو 9.24 ملايين درهم.