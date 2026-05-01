سباق عالمي لتعزيز حماية الخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي

في ظل التسارع الكبير الذي تشهده التحولات الرقمية، لم تعد الخصوصية مجرد ميزة إضافية يمكن الاستغناء عنها، بل تحولت إلى عنصر جوهري ومحور أساسي في تصميم الأنظمة التكنولوجية الحديثة.

وقد أسهم هذا التحول في رفع مستوى التنافسية بين الشركات والمؤسسات حول العالم، التي باتت تتسابق لإطلاق مبادرات وابتكارات تركز بشكل متزايد على ضمان حماية الخصوصية وأمن بيانات المستخدمين، لاسيما مع الاعتماد الواسع على الهواتف الذكية والتطبيقات في تخزين وإدارة البيانات الشخصية والمالية.

وخلال الفترة الأخيرة، برزت مبادرات مبتكرة في مجال الخصوصية بشكل لافت داخل الأوساط التقنية، خصوصاً مع الانتشار الكبير لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبما أن هذه التطبيقات تعتمد بطبيعتها على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات لتقديم خدمات ذكية ومخصصة، فقد ظهرت حاجة ملحّة لتطوير أنظمة وتقنيات متقدمة تضمن منع تسرب البيانات أو إساءة استخدامها، وتحافظ في الوقت ذاته على كفاءة تلك الخدمات.

ومع التوسع الهائل في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه الأنظمة قادرة على تحليل البيانات بدقة غير مسبوقة وتقديم خدمات تتسم بدرجة عالية من التخصيص. وكلما ازدادت دقة البيانات واتساع نطاقها تحسنت جودة النتائج المقدمة، ما أتاح إمكانات واسعة للاستفادة منها في مجالات مثل تتبع السلوك والتنبؤ به، إلا أن هذا التطور صاحبه تحديات كبيرة تتعلق بحماية خصوصية المستخدمين.

وفي ظل الاعتماد المتزايد على التطبيقات الرقمية بشكل غير مسبوق، شهد العالم ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة وتنوع الهجمات السيبرانية، الأمر الذي عزز من أهمية اعتبار الخصوصية والأمن الرقمي ضرورة استراتيجية لا يمكن تجاهلها، سواء من قبل الشركات أو المستخدمين الأفراد.

وتسعى الشركات العالمية إلى تطوير تقنيات مبتكرة لحماية بيانات المستخدمين، في حين برزت أيضاً تجارب رائدة في دولة الإمارات تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم الابتكار وضمان حماية الخصوصية.

ومن أبرز هذه الجهود إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يفرض على الشركات الحصول على موافقة المستخدم قبل جمع بياناته، ويمنحه الحق في الوصول إلى بياناته وتصحيحها، مع إلزام المؤسسات بتطبيق معايير صارمة لتأمين عمليات معالجة البيانات.

كما يركز القانون على مفاهيم حديثة مثل سيادة البيانات، واستخدام أدوات مشاركة بيانات آمنة تحول دون إساءة استخدامها.

وعلى المستوى العالمي، تتبنى كبرى شركات التكنولوجيا نهجاً مشابهاً يقوم على دمج معايير الخصوصية والأمان ضمن أنظمة تشغيل الأجهزة.

ومن بين أبرز هذه المبادرات ما قدمته شركة «سامسونغ»، أخيراً، من تقنيات خصوصية متقدمة ضمن إصدارات «غالكسي إس 26 ألترا»، حيث تعتمد هذه التقنيات على معالجة البيانات الحساسة محلياً داخل الجهاز، ما يمنح المستخدم سيطرة أكبر على بياناته المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ويقلل الحاجة إلى إرسالها إلى الخوادم السحابية، وبالتالي يعزز مستوى الخصوصية بشكل مباشر.

كما توفر هذه الأجهزة طبقات متعددة من الحماية، تشمل عزل البيانات الحساسة، مثل كلمات المرور والبيانات البيومترية، داخل بيئة آمنة مستقلة عن النظام الأساسي، إضافة إلى تقنيات مدمجة في الشاشة تقلل من إمكانية رؤية المحتوى من الزوايا الجانبية، وهو ما يساعد على حماية المعلومات عند استخدام الجهاز في الأماكن العامة.

وفي السياق ذاته، يعمل الاتحاد الأوروبي على تطوير أطر قانونية حديثة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حماية حقوق المستخدمين وبياناتهم، خصوصاً في مواجهة تحديات متزايدة مثل تقنيات «التزييف العميق»، واستخدام البيانات من قبل أطراف متعددة عبر التطبيقات لأغراض تجارية.

أما في الولايات المتحدة، فقد اتجهت شركات تكنولوجيا المعلومات إلى تطوير ما يُعرف بـ«تقنيات تعزيز الخصوصية»، التي تشمل أساليب متقدمة مثل «التعلم الفيدرالي»، الذي يتيح للأنظمة الذكية التعلم من بيانات المستخدمين، من دون الحاجة إلى نقلها إلى خوادم مركزية.

إلى جانب ذلك، يتم استخدام تقنيات إخفاء الهوية والتشفير المتقدم، التي تضمن الاستفادة من البيانات، من دون الكشف عن هوية أصحابها، وتمثل هذه الأساليب تحولاً جذرياً من نموذج قائم على «جمع البيانات» إلى نموذج أكثر تقدماً يركز على «حماية البيانات أثناء الاستخدام».

زيادة مستوى الوعي

لا يقتصر دور حماية الخصوصية على الشركات والمؤسسات والحكومات فقط، بل يمتد ليشمل المستخدم نفسه، الذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز أمن بياناته، وتشير العديد من التقارير إلى أهمية زيادة مستوى الوعي لدى المستخدمين حول كيفية إدارة أذونات التطبيقات، واختيار التطبيقات الموثوقة، والحرص على تحديث الأجهزة والبرمجيات بشكل مستمر، كما أن توجّه المستخدمين نحو اقتناء الأجهزة التي تضع الخصوصية في صميم تصميمها، يسهم في دفع السوق نحو تبني المزيد من معايير الحماية وتعزيزها.