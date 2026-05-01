نظارة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة «هواوي» عن نظارة ذكية جديدة، تتمتع بمقاومة الغبار والتعرق وفقاً لفئة الحماية «IP54».

وأفادت الشركة الصينية بأن النظارة الذكية «AI Glasses» تأتي مصنوعة من سبيكة التيتانيوم، ويبلغ وزنها 35.5 غراماً، فيما يصل سُمك الذراع إلى 6.25 ملليمترات.

وتشتمل النظارة الجديدة على شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها، تعتمد على معمارية المحرك المزدوج، ويمكن تفعيل مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج بها عن طريق الأوامر الصوتية أو عن طريق الزر، وتم تصميم النظارة للعمل في البيئات الصاخبة، حيث تقوم بفلترة الضوضاء الخلفية، والتعرف بدقة إلى الكلمات المنطوقة بصوت منخفض جداً، 47 ديسيبل فقط.

كما تشتمل النظارة «AI Glasses» على كاميرا مزودة بمستشعر 12 ميغابيكسل وبحجم (2.8/1) بوصة، ويمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1920x1440 بيكسل، وبمعدل 30 إطاراً في الثانية، كما يمكنها التقاط صور بدقة 4092x3072 بيكسل.