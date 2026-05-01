لوحة فأرة زجاجية لعشاق الألعاب

أعلنت شركة «ريزر» الأميركية عن إطلاق لوحة فأرة زجاجية جديدة لعشاق الألعاب.

وذكرت الشركة أن لوحة الفأرة «Atlas Pro» الجديدة تأتي بسُمك 1.9 ملليمتر، ما يجعلها أنحف لوحة فأرة زجاجية في الأسواق، مشيرة إلى أنه لزيادة الثبات يبلغ سُمك القاعدة المطاطية أسفل سطح الزجاج المقوى 1.1 ملليمتر.

وتساعد اللوحة الجديدة على تقليل الإجهاد أثناء جلسات اللعب الطويلة، كما تم تصميم الحواف المستديرة للحد من الإزعاج عند اصطدام الرسغ بجوانب لوحة الفأرة الزجاجية.

وتهدف لوحة الفأرة «Atlas Pro» إلى التخلص من الاحتكاك الموجود في لوحات الفأرة القماشية، حيث يعمل انخفاض الاحتكاك على تحسين دقة المستشعرات البصرية في فأرة الألعاب، مثل موديل «ريزر Viper V4 Pro».

وصممت شركة «ريزر» اللوحة الجديدة لتكون أكثر مقاومة للخدوش، الناتجة عن احتكاك الأجسام الحادة على مكاتب الألعاب.

وتتوافر اللوحة باللونين الأسود والأبيض نظير سعر يبلغ نحو 130 دولاراً.