خدمة تمكّن زوار الدولة من فتح حسابات مصرفية رقمية عبر «الهوية السياحية»

أعلن المصرف المركزي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وبنك أبوظبي التجاري، عن استكمال مبادرة الهوية السياحية، التي تمكن الزوار غير المقيمين من فتح حسابات مصرفية رقمية بصورة فورية وآمنة، بالاعتماد على الهوية السياحية.

وتجسد هذه الخطوة محطة متقدمة في مسيرة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات، حيث تتيح الهوية السياحية للزوار الحصول على هوية رقمية موثوقة فور وصولهم إلى الدولة، بالاستناد إلى تقنيات متقدمة تشمل القياسات الحيوية وتقنيات التعرّف على الوجه، التي تطورها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذه المبادرة تتيح من خلال دمج منصة الهيئة مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية تجربة رقمية بالكامل، تمكن الزوار من فتح حسابات مصرفية خلال دقائق، والاستفادة من الخدمات المصرفية الأساسية وبطاقات خصم رقمية للاستخدام الفوري.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، وفي سياق الرؤية الوطنية الهادفة إلى بناء مجتمع يعتمد على المدفوعات الرقمية، من خلال ترسيخ استخدام حلول الدفع الرقمية، وتعزيز أطر حماية المستهلك، والحد من الاعتماد على التعاملات النقدية.

وقال مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، سيف حميد الظاهري: «يعكس النجاح في إطلاق مبادرة الهوية السياحية التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة مالية رقمية متقدمة وآمنة».

واضاف: «من خلال إتاحة إجراءات الانضمام الرقمي الفوري، وربطها بمنظومة الدفع الوطنية (جيوَن) ومنصة (آني) للدفع الفوري، تسهم هذه المبادرة في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وتقديم تجربة مصرفية متكاملة وآمنة للزوّار منذ لحظة وصولهم إلى الدولة».

من جانبه، قال مدير عام الجنسية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اللواء سهيل جمعة الخييلي: «تُمثل منظومة الهوية السياحية الافتراضية، التي توفرها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خطوة استباقية مبتكرة تهدف إلى تمكين مختلف القطاعات في الدولة من تقديم خدماتها للزوّار بسهولة وأمان، من دون الحاجة إلى إبراز أو تبادل الوثائق التقليدية، وذلك من خلال الاعتماد على تقنيات التعريف البيومتري الذكي المدعمة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة التعريف البيومترية الجديدة (UAEKYC) التابعة للهيئة».

بدوره قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: «تعكس مشاركة بنك أبوظبي التجاري في هذه المرحلة تركيزنا على الإسهام في صياغة نماذج مالية مستقبلية تعزّز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات وجاذبيتها، ومن خلال توظيف قدراتنا الرقمية المتقدمة وريادتنا في تجربة المتعاملين، نُسهم في دعم مستقبل المنظومة المالية لتتسم بالمرونة وتعكس المكانة التي تحتلها دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة ومركزاً دولياً للابتكار المالي».