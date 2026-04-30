روكس: رحلة رائدة في الإمارات والشرق الأوسط

أعلنت روكس عن دخولها ساحة الإمارات والشرق الأوسط كجزء من استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز حضورها عالمياً عبرالإمارات كمنصة مركزية. مع جينج دونج لوجستكس، يشكل هذا التحالف خطوة رئيسة في بناء شبكة متكاملة للمركبات

وقطع الغيار تخدم الشرق الأوسط وأسواق أوسع.

هذا المسار ليس مجرد تحديث لسلسلة الإمداد بل تعبير عن التزام ROX باستثمار طويل الأجل في الإمارات وتوطين الصناعة التقنية المتقدمة. للمستهلكين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعني هذه الخطوة توفير أسرع لخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، ما يترجم إلى تجربة امتلاك أكثر موثوقية وراحة.

الالتزام المستمر والاستثمار المستقبلي

تختار شركة "روكس موتور" أن تسير في الاتجاه المعاكس من خلال ضخ استثمارات واسعة وطويلة الأمد في دولة الإمارات وهو ما يعكس شراكة استراتيجية بين أبوظبي وروكس عن تطوير نظام خدمة محلي قوي يدعم صناعة المركبات ليعكس تحولًا جوهرياً؛ حيث لم تعد "روكس" مجرد علامة تجارية عابرة، بل أصبحت شريكاً حقيقياً يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى بناء منظومة بيئية صناعية متكاملة.

روكس في الإمارات: نظرة عامة وموقع العلامة

تسعى روكس لتوطيد حضورها في الإمارات والشرق الأوسط من خلال شراكات لوجستية عالمية وتكامل سلسلة الإمداد محلياً. هدف الربط بين علامة السيارات الكهربائية والتسهيلات اللوجستية هو تقليل أوقات الانتظار وتوفير قطع الغيار

بسرعة لمالكي روكس في المنطقة.

يُعزّز هذا النهج وجود روكس كمنصة محلية تدعم التوسع العالمي عبر الإمارات كقاعدة رئيسية. مع وجود طرازات روكس أداماس وروكس 01 في المحفظة، يُركز الجهة الجديدة لخدمات ما بعد البيع ومخزون محلي من قطع رئيسية على مدار

الساعة في مدن الإمارات الكبرى، مع تعزيز التدريب الفني المحلي لضمان صيانة مهنية منذ البدء.

تأتي إطار استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز مركز الإمارات كمنصة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وخارجها. الإمارات ستصبح مركزاً يتيح تقديم منتجات روكس بتجربة قيادة فاخرة وتعاون لوجستي يضمن سرعة وموثوقية الخدمات، مع تطوير حل رقمي لتتبع حالة القطع وموعد وصولها وتدريب فني محلي لضمان جاهزية الخدمة من اليوم الأول.

التجربة العالمية وتوطين الشرق الأوسط كمنصة عالمية

أعلنت روكس عن وجودها في جبل علي كقاعدة تشغيلية تفتح آفاق أمام الأسواق الإقليمية والعالمية. الوصف الرسمي للشراكة مع جينج دونج لوجستيكس يبرز تعزيز حضور روكس كعلامة عالمية في سوق السيارات الفاخرة، مع التزام بتقديم حلول سريعة وموثوقة للمستهلكين في المنطقة. مصادر مطلعة أشارت إلى أن الشبكة الجديدة ستسهم في تحسين أوقات التسليم والدعم ما بعد البيع.

تدعم مركز قطع الغيار في جبل علي سير العمليات عبر بنية تحتية متكاملة تسرّع الوصول إلى القطع والصيانة وتُسهل ربط الإمارات بأسواق الشرق الأوسط وخارجها. وهذا التكامل يعزز تجربة العملاء من خلال شبكة توزيع أوسع.

ما هو نطاق الخدمة في الشرق الأوسط؟

يجري التوزيع والتوريد عبر مركز إماراتي، مع هدف الوصول إلى مجموعة واسعة من الدول الخليجية والشرق أوسطية ضمن أطر زمنية محددة. ستشهد الإمارات وصولًا أسرع للقطع الغيار، وتوسعاً تدريجياً في بقية دول المنطقة.

سلسلة التوريد والخدمات في الإمارات والمنطقة تُعيد الشراكة مع مزوّدين لوجستيين إطاراً يهدف إلى إنشاء مركز قطع غيار ومراكز خدمات في الإمارات، ما يمكّن من توصيل القطع بسرعة إلى منافذ الخدمة في الشرق الأوسط. المبادرة تعكس التزام روكس تجاه الإمارات وتضعها ضمن شبكة عالمية للنقل والتوزيع. ستتيح المراكز توفير قطع خلال أوقات قياسية وتوسيع النطاق إلى أسواق المنطقة خلال فترة تعادل عام واحد، مع اختيار مواقع استراتيجية في دبي وأبوظبي وتوقيع اتفاقات محلية وتدشين نظام تتبّع حيّ للقطع يقدم تقارير فورية للمراكز. خبراء سلسلة التوريد يشيرون إلى أن وجود مخازن محلية يخفّض أوقات التوقف وتكاليف الشحن بشكل ملحوظ، مع وجود مخاطر مرتبطة بالتنقل عبر الحدود وتغيّر الأسعار؛ لذا ستجرى مراجعات دورية لخطة التوزيع بناءً على بيانات الطلب الشهرية.