عبر "فيديو عالمي".. "طيران الإمارات" تكشف كواليس أكبر برنامج تحديث طائرات

أطلقت طيران الإمارات فيديو جديداً يقدم نظرة مرحة ومبهرة في الوقت نفسه على كواليس برنامجها الضخم لتحديث الطائرات، وهو استثمار بقيمة 5 مليارات دولار، لإعادة تجهيز المقصورات الداخلية بالكامل في 219 طائرة.

ووفقاً لبيان صحافي صادر عن "طيران الإمارات"، يقدم الفيديو، الذي يحاكي برامج المسابقات التلفزيونية الشهيرة لتجديد المنازل، تجربة استثنائية لكل مسافر، ويضفي لمسة من الفكاهة على تصويره لفريق طيران الإمارات وهو يعمل بتناغم، في ظل الحجم الحقيقي لأكبر مشروع لتحديث الطائرات في العالم.

تدور أحداث الفيديو حول كابتن طائرة في طيران الإمارات وعائلته، الذين يختارون تجديد طائرة بوينغ 777 بدلاً من منزلهم في برنامج مسابقات بعنوان "اصنعها بنفسك في دبي". يبدي الكابتن حماسا كبيرا عندما ينتقل المشهد إلى منشأة هندسية تابعة لطيران الإمارات، حيث يتواجد فريق من المهندسين لتنفيذ أعمال التحديث - أكبر مشروع "اصنعها بنفسك" في تاريخ الطيران.

واعتباراً من مايو 2026، سينطلق عرض الفيديو عالمياً، ليذكر المتعاملين بأن طيران الإمارات توفر تجربة سفر لا مثيل لها على متن طائراتها، مع مقصورات أنيقة وفاخرة، ومقاعد مريحة، ونظام ترفيه حائز جوائز، ومأكولات مستوحاة من مطابخ المنطقة، ومشروبات متميزة، إلى جانب طاقم ضيافة على مستوى عالمي.

ويمكن للمتعاملين تجربة الطائرة نفسها الظاهرة في الفيديو – وهي طائرة «777-300ER» أو «777-200LR» بعد تحديثها – والتي تشغل حالياً من وإلى دبي عبر 40 وجهة، مع إضافة 10 وجهات أخرى قريباً. وتشمل الوجهات الأربعين: أثينا، برشلونة، البصرة، بكين، بيروت، بوغوتا، بوسطن، بروكسل، كيب تاون، شيكاغو، كولومبو، دالاس/فورت وورث، الدمام، دبلن، فرانكفورت، جنيف، هونغ كونغ، جوهانسبرغ، كوتشي، كولكاتا، كوالالمبور، مدينة الكويت، لشبونة، لندن، مدريد، ماليه، المنامة، ملبورن، مكسيكو سيتي، ميامي، مومباي، نيوآرك، فوكيت، الرياض، سياتل، سيؤول، شنغهاي، شينزن، طوكيو، وفيينا. أما الوجهات العشر التالية فهي: أديس أبابا، بريسبان، كراتشي، ميلانو، موريشيوس، ناريتا، سنغافورة، تايبيه، طهران، ومدينة هو تشي منه.

On this episode of DIY Dubai, we make Captain Frank's dream a reality, as the Emirates team refurbishes an entire Boeing 777 for him and his family. ✈️💺 https://t.co/VJeZ7UpeAP pic.twitter.com/d1aF2V8vUg — Emirates (@emirates) April 30, 2026

أبرز 9 معلومات عن برنامج التحديث في طيران الإمارات:

1. يعد برنامج التحديث في طيران الإمارات بمثابة عملية تجديد كاملة للمقصورة داخل الطائرة، حيث تتم إزالة كل شيء وتركيب تصاميم ومقاعد جديدة بالكامل، مع التركيز على راحة المتعاملين. ويشمل ذلك مقاعد من الجيل التالي، ودورات مياه أنيقة جديدة، ومساحات تخزين أكبر، واتصالاً أفضل وخيارات ترفيه متقدمة، إضافة إلى تصميم فاخر يمنح الرحلة طابعاً راقياً.

2. وكجزء من برنامج التحديث، تقوم طيران الإمارات بتركيب درجة «السياحية الممتازة» الجديدة على جميع الطائرات. وتعد هذه الدرجة تجربة فاخرة حازت جوائز، حيث توفر مقاعد واسعة قابلة للإمالة، ومسنداً مدمجاً للساقين والقدمين، ومسند رأس قابل للتعديل، وشحن داخل المقعد، وطاولة جانبية، وشاشة ترفيه بحجم 13.3 بوصة، إلى جانب خدمة طعام سخية تقدم على مفارش قماشية.

3. وخلال عملية التحديث، تستغل طيران الإمارات الفرصة لتركيب خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك» على كامل أسطولها، ما يعني توفير خدمة إنترنت مجانية فائقة السرعة للجميع، حتى على ارتفاع 40 ألف قدم. وسيتمكن المتعاملون من بث المحتوى، وممارسة الألعاب، وإجراء المكالمات، والعمل، وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي عبر أجهزتهم الشخصية.

4. وفي المرحلة الأحدث من برنامج التحديث التي تبدأ في أكتوبر 2026، ستقوم طيران الإمارات بتركيب شاشات عرض بدقة 4K من نوع OLED مع تقنية HDR10+ على ظهر المقاعد في 60 طائرة «A380» و51 طائرة «بوينغ 777»، ما يوفر ألواناً أكثر حيوية وصوتاً غنياً متعدد الأبعاد، سواء باستخدام سماعات طيران الإمارات الفاخرة أو الأجهزة اللاسلكية الخاصة بالمتعاملين عبر تقنية "بلوتوث".

5. سيستفيد ركاب الدرجة السياحية من إدخال مقاعد «Safran Z400» الجديدة وخفيفة الوزن، المصممة خصيصاً للراحة والعملية، مع بدء تركيب هذا الطراز الجديد في أكتوبر 2026. وتشمل المزايا مسند رأس قابل للتعديل في ثمانية اتجاهات لدعم الرأس والرقبة، إلى جانب قدرات محسنة للشحن داخل المقعد.

6. كما تستمر طيران الإمارات في تطوير درجة رجال الأعمال بمقاعد جديدة راقية مستوحاة من مقاعد «S Lounge» الجلدية الفاخرة من «Safran»، والمستخدمة بالفعل على طائرات «A350». وتوفر هذه المقاعد مساحة أكثر خصوصية، مع شحن لاسلكي مدمج في الطاولة الجانبية، وإضاءة قابلة للتخصيص، ومساحات تخزين إضافية، وثلاجة صغيرة، وخيارات متعددة للشحن تشمل USB-C والشحن اللاسلكي.

7. أما الدرجة الأولى في طيران الإمارات، والتي وصفت بأنها «غرفة فندقية في السماء»، فتوفر أجنحة خاصة واسعة فوق السحاب. وتشمل التقنيات المبتكرة أبواباً للخصوصية يتم التحكم بها إلكترونياً، مع إمكانية التحكم بدرجة الحرارة الشخصية وإضاءة مزاجية قابلة للتعديل. ويتضمن التحديث أيضاً مرافق الاستحمام على متن طائرات «A380» وصالات الجلوس. وضمن أحدث التحسينات، تقدم طيران الإمارات الجيل الأحدث من سماعات «Bowers & Wilkins» للدرجة الأولى من طراز E2، التي توفر تقنيات متقدمة لعزل الضوضاء وتجربة صوتية أكثر غنى وراحة.

8. وحتى الآن، أنجزت طيران الإمارات تحديث 94 طائرة، مع بقاء 125 طائرة أخرى ضمن خطط التنفيذ من قبل فرقها المتخصصة.

9. تُعدّ مبادرة التحديث التي أطلقتها طيران الإمارات مشروعًا فريدًا من نوعه، حيث يقوم فريق الهندسة التابع لها بتجديد كل طائرة على حدة. تستغرق عملية التجديد 18 يومًا، يعمل خلالها المهندسون على مدار الساعة لتحديث طائرة بوينغ 777، بينما تستغرق طائرة A380 ذات الطابقين 22 يوماً.