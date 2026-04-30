102.2 مليون دولار صافي أرباح «دبي لصناعات الطيران»

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، أمس، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 102.2 مليون دولار، خلال الربع الأول 2026، بارتفاع نسبته 19.11% مقارنة بـ85.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وسجلت الشركة أرباحاً قبل الضريبة بلغت 120.4 مليون دولار، مقابل 101.2 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة 15% لتصل إلى 455.5 مليون دولار، مقارنة بـ395.9 مليون دولار خلال الربع الأول 2025.

وبلغ الربح التشغيلي 243.1 مليون دولار، مقارنة بـ201.4 مليون دولار، فيما سجلت التكاليف التمويلية الصافية 122.7 مليون دولار، كما بلغت مصروفات ضريبة الدخل 18.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وسجل التدفق النقدي التشغيلي 296.3 مليون دولار، مقابل 344.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع هامش الربح قبل الضريبة إلى 26.4% مقارنة بـ25.6%.

وعلى صعيد المركز المالي بلغ إجمالي أصول الشركة 16.336 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 16.547 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025، كما ارتفعت السيولة المتاحة إلى 4.547 مليارات دولار مقابل 3.4 مليارات دولار، مع تحسن نسبة تغطية السيولة إلى 1089% مقارنة بـ277%.

وفي ما يتعلق بالأداء التشغيلي استحوذت الشركة على تسع طائرات، وباعت 15 طائرة، كما وقّعت 64 اتفاقية تأجير وتمديد وتعديل، ليصل إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب ضمن أسطولها إلى 663 طائرة، كما وقعت «دبي لصناعات الطيران» اتفاقيات تسهيلات ائتمانية متجددة جديدة طويلة الأجل وغير مضمونة بقيمة 2.8 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «إن الربع الأول من العام 2026 شكل فترة استثنائية لـ(دبي لصناعات الطيران)، حيث أبرمت الشركة خلاله اتفاقية نهائية للاستحواذ على كامل أسهم شركة (ماكواري إير فاينانس المحدودة) في صفقة تُقدَّر قيمتها بنحو سبعة مليارات دولار، ومن المتوقع أن تضيف هذه الصفقة، عند اكتمالها، نحو 350 طائرة مملوكة وقيد الطلب إلى أسطول الشركة».

وأضاف أن «أداء الشركة المالي القوي والمتواصل على مدى السنوات الخمس الماضية، بجانب النمو المستمر في حجم أعمالها، أسهم في رفع التصنيف الائتماني لديونها غير المضمونة من الدرجة الأولى إلى (-A) من قبل وكالة (KBRA) العالمية للتصنيف»، مشيراً إلى أن النتائج المالية للشركة خلال الربع الأول عكست قوة نموذج الأعمال ومرونته، حيث سجلت الإيرادات مستويات قياسية واتسعت هوامش الربحية.