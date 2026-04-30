«دبي المالي العالمي» يستقطب 775 شركة جديدة في الربع الأول بزيادة سنوية 62 %

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن تحقيق نمو قوي في قاعدة متعامليه، خلال الربع الأول من عام 2026، حيث نجح في استقطاب متعاملين جدد من جميع أنحاء المنطقة والعالم.

وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري انضمام 775 شركة جديدة، اتخذت من المركز مقراً إقليمياً لها، ما يعكس مكانته البارزة في قطاعات المال والأعمال والابتكار، ويُمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي شهدت انضمام 478 شركة، كما سجل مارس الماضي أداءً لافتاً بزيادة قدرها 59% على أساس سنوي، حيث استقبل المركز 258 شركة جديدة مقارنة بـ162 شركة في العام الماضي.

ويعكس هذا التنامي المستمر للشركات تحولاً أوسع في مسار التدفقات المالية العالمية، حيث يؤكد المستثمرون والمؤسسات التزامهم تجاه دبي ومركزها المالي، بالرغم من حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

نموذج اقتصادي متفرد

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي: «تواصل دبي ترسيخ نموذج اقتصادي متفرّد، يقوم على الاستباقية والمرونة في مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، مستندة إلى الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي ترتكز على استشراف المستقبل وتعزيز جاهزية البيئة الاقتصادية، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتوسع، وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي موثوق للمال والأعمال، يوفر بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة على تحقيق نمو مستدام في مختلف الظروف».

وأضاف سموه: «يعكس الأداء القوي الذي حققه مركز دبي المالي العالمي، خلال الربع الأول من عام 2026، الثقة الدولية المتنامية في المنظومة الاقتصادية التي توفرها دبي، وما تتميز به من أطر تنظيمية وتشريعية متقدمة وبنية تحتية مالية متكاملة، تعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، وترسخ تنافسيتها كوجهة رئيسية للفرص في الاقتصاد العالمي».

وأكد سموه استمرار العمل على تعزيز جاذبية المركز وتطوير منظوماته الداعمة للابتكار ونمو الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى جعل دبي واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.

وفي تدوينة على منصة «إكس»، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «حقق مركز دبي المالي العالمي أداءً استثنائياً خلال الربع الأول من 2026، ليرسخ انطلاقة قوية للعام الحالي مرسخاً مكانته كمركز مالي عالمي رائد، حيث انضمت 775 شركة جديدة إلى المركز بنمو سنوي بلغ 62%، إلى جانب ارتفاع المؤسسات العائلية بنسبة 108%، ونمو تراخيص المؤسسات المالية بنسبة 21%».

وأضاف سموه: «نمتلك نموذجاً اقتصادياً متفرداً يقود النمو بثقة واستباقية، وعبر هذا النموذج ترسخ دبي مكانتها كعاصمة للأعمال ووجهة أولى لرأس المال العالمي، والخيار المفضل لأصحاب الرؤى الطموحة».

ترسيخ ثقة المستثمرين

إلى ذلك قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «يشكل تصنيف دبي ضمن أفضل 10 مراكز مالية عالمية، لاسيما في خضم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم، دليلاً ملموساً على قوة رؤيتها الاستراتيجية، ويؤكد ذلك أيضاً الدور المحوري الذي يضطلع به مركز دبي المالي العالمي في ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس».

وأضاف: «يواصل المركز أداء دور أساسي في ترسيخ ثقة المستثمرين، وتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، واستقطاب رؤوس الأموال العالمية، بما يدعم مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد، كما يسهم هذا التقدّم المتواصل في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزيز حضور الإمارة كقوة مؤثرة في الاقتصاد العالمي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «بدأنا عام 2026 بزخم قوي مدفوع بالتدفق المتواصل لمتعاملين جدد اختاروا مركز دبي المالي العالمي مقراً لأعمالهم في المنطقة، ولا يؤكد هذا النمو على متانة منصتنا فحسب، بل يرسخ أيضاً مكانتنا كمركز مالي رائد في المنطقة. كذلك يُسهم انضمام المزيد من المؤسسات العالمية والإقليمية والمحلية والشركات العائلية إلى منظومتنا، في خلق بيئة ديناميكية متقدمة ومهيأة للمستقبل، تُرسّخ مكانة دبي كبوابة للفرص الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا».

نمو التراخيص

وفي ضوء الطلب المستمر من المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم، سجل مركز دبي المالي العالمي نمواً بنسبة 21% في عدد تراخيص الخدمات المالية الممنوحة خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس هذا الأداء القوي جاذبية المركز وجهةً مفضلةً لتأسيس المقار الإقليمية، والانطلاق منها لخدمة أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وواصلت العائلات في المركز نموها، ليصل عدد الكيانات العائلية المسجّلة إلى 158 خلال الربع الأول من عام 2026، وهذا يتجاوز ضعف العدد المسجّل في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو قياسي بلغ 108%.

وتَسارع هذا الزخم تحديداً خلال مارس مع تسجيل 60 مؤسسة بنسبة زيادة قدرها 186% على أساس سنوي. ويؤكد هذا الأداء المتنامي مكانة المركز وجهة موثوقة لحوكمة الثروات، وتخطيط التعاقب القيادي، والإدارة المستدامة للأصول عبر الأجيال.

مكتوم بن محمد:

. برؤية محمد بن راشد.. دبي تواصل ترسيخ نموذج اقتصادي متفرّد يقوم على الاستباقية والمرونة في مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية.

. الأداء القوي الذي حققه المركز، خلال الربع الأول من 2026، يعكس الثقة الدولية المتنامية في المنظومة الاقتصادية التي توفرها دبي.

. 258 شركة جديدة انضمت إلى «المركز» خلال مارس، بنمو 59%.