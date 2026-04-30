23 شركة ناشئة تستفيد من مُسرّعات «رواد أعمال دبي»

أعلن «مقر رواد أعمال دبي»، المبادرة المشتركة بين دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عن إتمامها المرحلة الأولى من برامج مسرّعات الأعمال بنجاح، وأسهمت هذه البرامج التي نفذت بالشراكة مع شركة «بلاج آند بلاي» العالمية في مجال الابتكار، في تقديم نموذج عملي جديد يُسرّع تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات ناجحة وقابلة للتنفيذ.

وجمعت هذه البرامج 23 شركة ناشئة لمؤسسين إماراتيين ومقيمين على مدار 100 يوم، إضافة إلى خمس من أبرز الشركات من شركاء المبادرة، وأثمرت المبادرة عن توفير 36 فرصة لاختبار جدوى أفكارهم بصورة عملية، وقد وصل منها 15 مشروعاً إلى مراحل متقدمة من التقييم، فيما تمكّنت ثلاث شركات من توقيع اتفاقيات تعاون.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هادي بدري: «إن مسار المسرّعات ضمن مقر رواد أعمال دبي صمم لمواجهة التحديات وتسريع القدرة على تطوير حلول الابتكار وتبنّيها في السوق، ومن خلال ربط المشروعات الناشئة بشكل مباشر مع صناع القرار في الشركات والجهات التنظيمية، نعمل على تسريع تطبيق الحلول وتهيئة البيئة لتأسيس مسارات واضحة للنمو والتوسع».

بدوره قال المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري: «إن هذه البرامج أسهمت بشكل أساسي في تمكين رواد الأعمال الإماراتيين من الانتقال إلى التطبيق الفعلي في السوق، حيث إنه ومن خلال توفير وصول مُنظَّم إلى التوجيه والإرشاد، والشركاء من القطاع الخاص، والفرص التجارية، فإننا نشهد انتقال رواد الأعمال الإماراتيين من مرحلة تطوير الأفكار إلى تحقيق أثر ملموس في الأعمال».

من جانبه قال نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي: «من خلال مقر دبي لرواد الأعمال، تحرص الغرفة على دعم مؤسسي الشركات على تحويل طموحاتهم إلى شركات ناجحة تجارياً بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية أولى لريادة الأعمال والابتكار والمشروعات الرقمية سريعة النمو».