76 ملكية فكرية لـ «ديوا» حتى نهاية الربع الأول

كرّمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عدداً من موظفيها المبتكرين تقديراً لإنجازاتهم ومساهماتهم، مشيرة إلى أن هذا التكريم يعكس حرصها على تشجيع الإبداع، وتعزيز بيئة حاضنة للأفكار الريادية وتحويلها إلى مشروعات ذات قيمة مضافة تدعم الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية.

وأفادت الهيئة، في بيان، أمس، بأن عدد الملكيات الفكرية التي تمتلكها وصل إلى 76 ملكية، منذ عام 2017 وحتى نهاية الربع الأول من 2026، لافتة إلى أن هذه الملكيات مسجلة في دول عدة، ما يؤكد مكانة الهيئة كمؤسسة مبتكرة تسهم بفاعلية في بناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة والتقنيات المتقدمة.