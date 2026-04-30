«دبي التجاري» يستعرض الحلول التمويلية للشركات

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع بنك دبي التجاري، حواراً مفتوحاً مع 75 من ممثلي مجتمع الأعمال، بهدف تعزيز الخدمات المصرفية للشركات، ومناقشة المتطلبات التمويلية للقطاع الخاص، واستعراض الحلول والخدمات المصرفية المتقدمة التي يوفرها دبي التجاري لدعم مجتمع الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

واستعرض فريق عمل بنك دبي التجاري، خلال الفعالية، الحزمة المتكاملة من الحلول التمويلية التي يقدمها للشركات، مع التركيز على آليات التمكين المصرفي المتاحة لمجتمع الأعمال لدعم القدرة على مواجهة التحديات العالمية الحالية.

وتناولت النقاشات أهم الاحتياجات التمويلية الخاصة بكل قطاع، مع تأكيد أهمية توفير أدوات تمويل مرنة وخيارات مصرفية مبتكرة تعزز قدرة الشركات على التكيف، وتدعم استمرارية أعمالها، وتسهم في تعزيز مرونة القطاع الخاص.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نواصل توطيد التعاون مع شركائنا في القطاع المصرفي لتقديم خدمات وحلول مالية متكاملة تواكب المتطلبات المتغيرة لمجتمع الأعمال، وتُسهم في تعزيز مرونة القطاع الخاص ورفع تنافسيته على المدى الطويل، بما يرسخ مكانة دبي كبيئة جاذبة للأعمال ويدعم استدامة نموها الاقتصادي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر: «تُعتبر هذه الحوارات إحدى أبرز العوامل التي تسهم في تعزيز قوة اقتصاد دبي وترسيخ تنافسيته، وعبر مختلف القطاعات، تواجه الشركات بيئة تشغيلية أكثر تعقيداً، ما يستدعي من القطاع المصرفي أن يكون أكثر استجابة ومواءمة مع الاحتياجات الفعلية».

وأضاف: «نركز في بنك دبي التجاري على تبسيط الوصول إلى التمويل، وتعزيز ملاءمة حلولنا، ودعم الشركات في مسيرة نموها وبناء مرونتها في ظل المشهد العالمي المتغير».