«الإمارات دبي الوطني» يصدر سندات «AT1» بـ 750 مليون دولار

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن نجاحه في تسعير إصدار سندات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى «AT1» بقيمة 750 مليون دولار، مسجلاً بذلك أول إصدار لرأس مال الدين من جهة مؤسسية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أواخر فبراير 2026.

وتأتي هذه الخطوة عقب نجاح إصدار آخر بقيمة 750 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر، ما يعكس مرونة البنك في إدارة رأس المال والثقة العالمية العميقة بدولة الإمارات والمنظومة المالية الأوسع لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وباعتباره أول إصدار عام في أسواق رأس مال الدين بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ بدء حالة عدم اليقين الأخيرة، فإن الطلب القوي على هذا الإصدار يؤكد عمق ثقة المستثمرين في الأسس الائتمانية لبنك الإمارات دبي الوطني، ومتانة مركزه الرأسمالي، واستراتيجيته طويلة الأجل، إضافة إلى مرونة الأسواق المالية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً.

وشهد إصدار سندات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى «AT1»، إقبالاً قوياً ومتنوعاً من المؤسسات الاستثمارية العالمية وسط مشاركة واسعة من آسيا وأوروبا والمملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

وتجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض أكثر من ثلاثة أضعاف، ما يعكس استمرار إقبال المستثمرين على الشركات الإقليمية عالية الجودة على الرغم من تقلبات السوق المستمرة.

وتمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تسعير الإصدار ضمن نطاق السعر الأولي مع تقليص الفارق النهائي بنحو 50 نقطة أساس، وتحقيق قسيمة نهائية قدرها 6.25%.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم: «يُجسّد هذا الإصدار البارز الثقة العالمية المتينة في الأسس الائتمانية للبنك، ومتانة منظومة أعماله، والقوة الاستثنائية للآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات».

وأضاف: «مكنتنا جودة وتنوع طلبات المستثمرين من تحقيق سعر تنافسي رغم طبيعة السوق المتقلبة. وهو ما يعكس في الوقت ذاته متانة عملياتنا التشغيلية والمكانة المرموقة لعلامتنا التجارية. كما تُمثّل هذه الصفقة إعادة افتتاح فعالة لأسواق رأس المال الإقليمية، ما يعزز زخم النمو المستمر ويبرز مجدداً ثقة المستثمرين في مؤسسات دولة الإمارات».