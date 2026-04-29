«تيكوم» تسجل 403 ملايين درهم صافي أرباح خلال الربع الأول

أعلنت مجموعة «تيكوم»، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2026، حيث

سجلت إيرادات المجموعة نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 755 مليون درهم، مدفوعة بنمو محفظة أصولها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والمشروعات التطويرية التي دخلت حيز التشغيل خلال عام 2025، فضلاً عن ارتفاع معدلات الإشغال وتحسن متوسط قيمة الإيجار على مستوى محفظة المجموعة.

وارتفعت أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 610 ملايين درهم، مع تسجيل هامش ربح بنسبة 81%، مدفوعاً بارتفاع معدلات الإشغال وتحسن متوسط قيمة الإيجار والإدارة الفعالة للتكاليف، فيما سجل صافي الربح المتكرر نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 403 ملايين درهم، مدعوماً بارتفاع معدلات الإشغال والاستثمارات الاستراتيجية التي أسهمت في توسيع محفظة أصول المجموعة وتعزيز أدائها.

وسجلت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 549 مليون درهم، مدفوعة بنمو الإيرادات وكفاءة عمليات التحصيل.

كما ارتفعت معدلات إشغال الأصول التجارية والصناعية في المجموعة بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 98%، وبلغت نسبة الاحتفاظ بالمتعاملين 94% ضمن محفظة المجموعة التجارية، و99% ضمن المحفظة الصناعية، بما يعكس جودة محفظة أصول المجموعة وعلاقاتها الاستراتيجية الراسخة بمتعامليها.

ويعكس الأداء المالي لمجموعة «تيكوم» في الربع الأول من العام 2026 المرونة العالية التي تملكها المجموعة، مدفوعاً بالطلب المتزايد على مجمعاتها المتخصّصة للأعمال والنمو المستمر في محفظة أصولها التجارية والصناعية.

وأسهمت الاستثمارات الاستراتيجية ومعدلات الإشغال المرتفعة والقدرة على مواصلة الاحتفاظ بالمتعاملين، إلى جانب التحسن في متوسط قيمة الإيجار والإدارة الفعّالة للتكاليف، في تعزيز ربحية المجموعة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، عبدالله بالهول: «يواصل اقتصاد دولة الإمارات ودبي تأكيد قوته ومرونته وقدرته على التكيف السريع مع المتغيرات، مستنداً إلى أسس اقتصادية متينة وثقة المستثمرين الراسخة والمتنامية على مر العقود. ويعكس أداؤنا القوي في الربع الأول من العام، مرونة نموذج عمل المجموعة وتنوع مصادر إيراداتها بفضل قطاعات أعمالها المتميزة، إلى جانب كفاءة عملياتنا التشغيلية».

وأضاف: «تعكس مؤشرات أدائنا، بما في ذلك المتوسط المرجح لعقود الإيجار والذي يبلغ 8.8 سنوات ومعدلات إشغال وصلت إلى 98% في أصولنا التجارية والصناعية، قوة الطلب على مجمعاتنا للأعمال ومتانة محفظتنا وقدرتنا على تحقيق نمو مستدام».

وأكد بالهول، مواصلة المجموعة تنفيذ خططها للنمو والتوسع الاستراتيجي، بما يسهم في ترسيخ الدور المحوري للمجموعة في دفع عجلة اقتصاد دولة الإمارات ودبي وتعزيز نمو القطاعات المستقبلية وتحقيق أهداف المرحلة المقبلة.