1.82 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي الإسلامي» في 3 أشهر

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم، عن تحقيق 1.825 مليار درهم صافي أرباح بعد الضريبة خلال الربع الأول من العام 2026، مقارنة مع 1.71 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2025، بنمو نسبته 7% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي.

وأفاد المصرف في بيان، بأن الإيرادات بلغت 3.2 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع نحو 2.87 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 12%، مدفوعة بارتفاع أحجام الأعمال واستمرار الزخم في الأنشطة التمويلية.

وبلغ إجمالي الأصول 287.065 مليار درهم بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 243.528 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، بنمو 18%.

وارتفعت تمويلات المتعاملين إلى 193.809 مليار درهم، بزيادة 29%، فيما وصلت ودائع المتعاملين إلى 239.335 مليار درهم، بنمو 20% على أساس سنوي.

وسجل الدخل من مصادر التمويل 2.041 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 17% على أساس سنوي، في حين بلغ الدخل من غير مصادر التمويل 1.162 مليار درهم، بنمو 4%، وشكّل هذا النوع من الدخل نحو 36% من إجمالي الدخل التشغيلي.

كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 30.081 مليار درهم، بنمو 12% على أساس سنوي.

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف، جوعان عويضة سهيل الخييلي، إن النتائج تعكس قوة نموذج الأعمال وصلابة الميزانية العمومية، مشيراً إلى أن استمرار الربحية والنمو القوي في الميزانية وتحقيق عوائد بلغت 27% يؤكد قدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة في مختلف مراحل السوق.

وأضاف أن الأداء القوي، جاء مدعوماً بنمو الإيرادات بنسبة 12% واستقطاب نحو 66 ألف متعامل جديد خلال الربع الأول، إلى جانب تسجيل الميزانية العمومية مستوى قياسياً جديداً، ما يعكس استمرار التوسع في الأعمال الرئيسية وتعزيز الحصة السوقية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، محمد عبدالباري، إن الأداء التشغيلي القوي يعكس متانة نموذج الأعمال وصلابة المركز المالي، مدعوماً ببيئة مالية مستقرة وإجراءات داعمة من المصرف المركزي أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي وتمكين المصارف من مواصلة دعم المتعاملين والاقتصاد الوطني.