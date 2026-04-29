أدنوك تدخل نادي المئة لأغلى العلامات التجارية في العالم

حققت مجموعة "أدنوك" إنجازاً تاريخياً جديداً بدخولها نادي الـ 100 الكبار لأغلى العلامات التجارية في العالم، وفقاً لتقرير "براند فاينانس غلوبال 500" لعام 2026، لتصبح بذلك أول علامة تجارية إماراتية في التاريخ تقتحم قائمة أفضل 100 علامة تجارية في العالم.

وحافظت أدنوك على صدارتها للعام الثامن على التوالي بوصفها العلامة التجارية الأكثر قيمة في الدولة.

وقالت الشركة عبر حسابها على منصة "إكس" إن هذا الإنجاز يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتفاني كوادرها التي تعمل بلا كلل لبناء "أدنوك" أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل.

