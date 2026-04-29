مكتوم بن محمد: نمتلك نموذجاً اقتصادياً متفرداً يقود النمو بثقة واستباقية

أشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، بالأداء الاستثنائي لمركز دبي المالي العالمي خلال الربع الأول من 2026.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" :"حقّق مركز دبي المالي العالمي أداءً استثنائياً خلال الربع الأول من 2026، ليرسخ انطلاقةً قوية للعام الحالي مرسخاً مكانته كمركز مالي عالمي رائد".

وتابع سموه قائلا: "حيث انضمت 775 شركة جديدة إلى المركز بنمو سنوي بلغ 62%، إلى جانب ارتفاع المؤسسات العائلية بنسبة 108%، ونمو تراخيص المؤسسات المالية بنسبة 21%".

وأكد سموه: "نمتلك نموذجاً اقتصادياً متفرداً يقود النمو بثقة واستباقية، وعبر هذا النموذج ترسخ دبي مكانتها كعاصمةٍ للأعمال ووجهةٍ أولى لرأس المال العالمي، والخيار المفضل لأصحاب الرؤى الطموحة".