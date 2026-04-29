2.9 مليار درهم صافي أرباح «إي آند» الربعية

ارتفعت الإيرادات الموحدة لمجموعة «إي آند» لتصل إلى 19.4 مليار درهم، خلال الربع الأول 2026، بنمو 15.1% على أساس سنوي، في حين بلغ صافي الأرباح الموحدة 2.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (باستثناء عائدات صفقة بيع شركة خزنة)، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 8.6 مليارات درهم بنمو سنوي نسبته 16.5%.

واستمرت قاعدة مشتركي المجموعة في التوسع، حيث وصل إجمالي عدد المشتركين إلى 248 مليون مشترك، بزيادة 30.8% على أساس سنوي.

وفي سوقها المحلية، حافظت «إي آند الإمارات» على أدائها القوي بزيادة عدد المشتركين ليصل إلى 16.6 مليون مشترك.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»، مسعود شريف محمود: «أثبتت (إي آند) أنها تمتلك المقومات القوية والقدرة العالية على التعامل مع مختلف التحديات من خلال مرونة نموذج أعمالها، فعلى الرغم من المتغيرات الاقتصادية والإقليمية التي يشهدها العالم، فإن استعدادنا الاستباقي للمخاطر، فضلاً عن تنويع محفظة الاستثمارات دولياً، مكننا من الحفاظ على وتيرة نمو تصاعدية في مختلف أسواقنا التشغيلية محلياً ودولياً، مؤكدين أن قوتنا تنبع من قدرتنا على التكيف والعمل بمرونة في مختلف الظروف».

وأضاف: «نقف اليوم على أرضية صلبة من الإنجازات التي تبعث على الثقة التامة في قدرة (إي آند) على مواصلة مسارها التصاعدي، عبر استراتيجية تشغيلية مواكِبة للمتغيرات، وخلال التحديات الإقليمية، حرصت (إي آند) على أداء واجبها الوطني، عبر تمكين استمرارية الأعمال، وضمان كفاءة عمل الشبكات دون انقطاع، ودعم منظومات العمل والتعليم عن بُعد، وتسخير الإمكانات التكنولوجية كافة، لضمان سلاسة الاتصال والخدمات المتطورة».

وأشار مسعود إلى أن النتائج المالية القوية التي حققتها «إي آند»، في الربع الأول، انعكاس لمرونة ونجاح نموذج أعمال الشركة مع الالتزام بخلق قيمة مضافة للمساهمين.