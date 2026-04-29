الرخص التجارية تتصدّر قائمة الأنشطة في رأس الخيمة
سجلت إمارة رأس الخيمة نمواً في إجمالي رأسمال الرخص الاقتصادية بنسبة 15.5%، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ نحو 11 ملياراً و497 مليون درهم.
وتصدّرت الرخص التجارية قائمة الأنشطة من حيث النسبة، حيث استحوذت على 62.3% من إجمالي الرخص، بينما جاءت الرخص الصناعية ثانياً بنسبة 19.3%، تلتها الرخص المهنية بنسبة 18.2%، وعلى مستوى التوزيع الجغرافي تصدّرت «النخيل» قائمة المناطق الأكثر جذباً لتأسيس المشروعات الجديدة، بنهاية الربع الأول، وجاءت بعدها جزيرة الحمراء، ثم منطقة القصيدات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news