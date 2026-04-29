الرخص التجارية تتصدّر قائمة الأنشطة في رأس الخيمة

سجلت إمارة رأس الخيمة نمواً في إجمالي رأسمال الرخص الاقتصادية بنسبة 15.5%، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ نحو 11 ملياراً و497 مليون درهم.

وتصدّرت الرخص التجارية قائمة الأنشطة من حيث النسبة، حيث استحوذت على 62.3% من إجمالي الرخص، بينما جاءت الرخص الصناعية ثانياً بنسبة 19.3%، تلتها الرخص المهنية بنسبة 18.2%، وعلى مستوى التوزيع الجغرافي تصدّرت «النخيل» قائمة المناطق الأكثر جذباً لتأسيس المشروعات الجديدة، بنهاية الربع الأول، وجاءت بعدها جزيرة الحمراء، ثم منطقة القصيدات.