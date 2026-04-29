2.3 مليار درهم صافي أرباح «الدار» في الربع الأول

أعلنت مجموعة الدار، أمس، النتائج المالية والتشغيلية للربع الأول من عام 2026، مسجلة ارتفاعاً في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 20% على أساس سنوي، ليبلغ 2.3 مليار درهم، مدفوعاً بإيرادات المشروعات التطويرية قيد الإنجاز، ومرونة محفظة العقارات الاستثمارية المتنوعة والأقل عرضة لتقلبات السوق، بينما نمت ربحية السهم بنسبة 25% لتصل إلى 0.25 درهم.

وأفادت المجموعة، في بيان، بأنها حققت مبيعات إجمالية بلغت 6.7 مليارات درهم، خلال الربع الأول، منها 5.9 مليارات درهم من مشروعاتها داخل دولة الإمارات، كما استقطبت مبيعات «الدار» طلباً متواصلاً من المشترين الدوليين والمقيمين، حيث بلغت قيمة المبيعات لهذه الشريحة 5.3 مليارات درهم، بما يُمثّل 88% من إجمالي مبيعات الشركة في الدولة.

وارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشروعات التطويرية إلى 72.1 مليار درهم، منها 62.2 مليار درهم لمشروعات داخل الدولة، كما عزّزت «الدار» مخزونها من الأراضي بقيمة تطويرية إجمالية بلغت 61 مليار درهم، شملت قطع أراضٍ استراتيجية في وجهات رئيسة في أبوظبي، إلى جانب توسيع المشروع المشترك مع «دبي القابضة».

وعلى صعيد أعمال الاستثمار، سجلت «الدار للاستثمار» نمواً في الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 905 ملايين درهم، مدعومة بارتفاع معدلات الإشغال وإسهامات صفقات الاستحواذ الاستراتيجية، بينما ارتفعت قيمة الأصول المدارة إلى 52 مليار درهم.

وحافظت «الدار» على مركز مالي قوي يدعم مرونتها واستراتيجيتها لتوظيف رأس المال، حيث بلغ إجمالي السيولة المتاحة 33.2 مليار درهم بنهاية مارس، تضمنت 13.9 مليار درهم من السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة، و19.4 مليار درهم من التسهيلات المصرفية المؤكدة وغير المسحوبة.

وأكد رئيس مجلس إدارة «الدار»، محمد خليفة المبارك، أن الأداء القوي يعكس تطور نموذج أعمال الشركة وقدرته على مواجهة الضغوط المعاكسة للدورة الاقتصادية والتعامل بكفاءة مع المتغيرات الخارجية، مشيداً بمتانة الأسس الاقتصادية في إمارة أبوظبي القائمة على وضوح السياسات والرؤية طويلة الأجل، والاستثمار المستدام في القطاعات الحيوية، والتي تُعزّز مكانتها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.