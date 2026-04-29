دبي تحقق أقل مدة انقطاع كهرباء عالمياً خلال 2025

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، تسجيل الهيئة رقماً قياسياً جديداً في أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم، حيث بلغ متوسط مدة الانقطاع 0.82 دقيقة لكل مشترك سنوياً (أي نحو 49 ثانية) خلال عام 2025، وأكدت الهيئة، في بيان، أنه بهذا الإنجاز، تكون قد حطمت الرقم القياسي العالمي الذي حققته في عام 2024 البالغ 0.94 دقيقة لكل مشترك سنوياً، بنسبة تحسن سنوية بلغت نحو 13%.

وقال الطاير: «نعمل لتوفير أفضل بنية تحتية للكهرباء والمياه عالمياً، ونتبنى أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي الذي ندمجه في استراتيجيات الهيئة وعملياتها التشغيلية».