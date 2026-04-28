التشريعات والبنية الرقمية والموقع الجغرافي تدعم مكانة الإمارات وجهة رئيسة للشركات العالمية

رسّخت دولة الإمارات، مكانتها وجهة رئيسية للشركات العالمية الباحثة عن مقرات إقليمية أو عالمية، مستفيدة من منظومة تشريعية متطورة، وبنية تحتية رقمية ومالية متقدمة، إضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يربط أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وأكدت تقارير اقتصادية عالمية، أن الإمارات من أكثر الأسواق جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ حلّت الدولة في المركز الثاني بين الأسواق الناشئة ضمن تقرير «مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر 2025» الصادر عن مؤسسة «كيرني» كما جاءت ضمن الدول الأكثر تنافسية في «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD».

ولاشك أن السياسات الاقتصادية التي تتبناها القيادة الرشيدة، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة والتشريعات الداعمة للاستثمار، جعلت الإمارات مركزاً عالمياً للشركات الباحثة عن فرص نمو مستدامة في المنطقة.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة «Plug and Play Ventures» ومقرها وادي السيليكون في اميركا، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «OGold» الإماراتية، تضخ بموجبها استثمارات في الشركة الإماراتية. ويُعد هذا الدعم المؤسسي علامة فارقة إذ يشير لثقة الشركات العالمية في اقتصاد دولة الإمارات والبيئة الاستثمارية الجاذبة في الدولة.

ويأتي هذا الاستثمار في أعقاب مرحلة لافتة من النمو المتسارع، نجحت خلالها «OGold» في إعادة تشكيل مفهوم امتلاك المعادن الثمينة وتجاوز القيود التقليدية التي كانت تحدّ من امتلاكها. فمنذ انطلاقتها، استطاعت المنصة استقطاب أكثر من مليون مستخدم، مع تسجيل حجم معاملات إجمالي تجاوز 50 مليون دولار، في مؤشر واضح على الزخم القوي الذي تحققه.

وسجلت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية خلال 2025 نحو 3.8 تريليونات درهم (1.03 تريليون دولار) بنمو 27% مقارنة مع 2024 وبارتفاع 44.3% مقارنة مع 2023. وكذلك بنمو 65% و 97.4% مقارنة مع عامي 2022 و 2021 على التوالي، واقتربت من ضعف الرقم المسجل في 2021. وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية 813.8 مليار درهم بنهاية 2025 وبنسبة نمو تجاوزت 45.5% مقارنة مع 2024، وبزيادة 85% مقارنة مع 2023.

وشملت قائمة أهم الصادرات الإماراتية الذهب والمجوهرات والألمنيوم والسجائر والزيوت النفطية المكررة وبوليمرات الإيثيلين وأسلاك النحاس ومركبات المعادن الثمينة وبوليمرات الروبلين والعطور.

وقال بندر العثمان، مؤسس شركة «OGold»: «يشكّل حصول الشركة على مثل هذا الاستثمار من جهة عالمية رائدة بحجم Plug and Play Ventures شهادة ثقة على البيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارات». وأضاف: «مع هذا الدعم الاستراتيجي من Plug and Play Ventures، تدخل OGold مرحلة جديدة من النمو المتسارع، نركّز فيها على توسيع قدراتنا التقنية، وتعزيز منظومة خدماتنا عبر إطلاق وتطوير حلول مبتكرة مثل بطاقة OGold Mastercard، إلى جانب التوسع نحو أسواق جديدة».

من جهته، قال علي رضا مسرور، الشريك العام في شركة Plug and Play Ventures: «نحن متحمسون لإبرام هذه الشراكة مع OGold في لحظة تشهد فيها الشركة إعادة تعريف لوظيفة المعادن الثمينة واستخدامها في العصر الرقمي».