"ناسداك دبي" ترحب بالزيادات في إصدارات صكوك الخزينة الإسلامية المقوّمة بالدرهم بقيمة 1.1 مليار درهم

قرع محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة ناسداك دبي، احتفالاً بإدراج زيادات في إصدارات صكوك الخزينة الإسلامية المقوّمة بالدرهم الإماراتي من قبل وزارة المالية بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك إلى جانب يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة "ناسداك دبي"، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتأتي هذه الإصدارات الإضافية ضمن شريحتين قائمتين من صكوك الخزينة الإسلامية، من خلال طرح مبالغ إضافية لكل شريحة، حيث شملت زيادة بقيمة 550 مليون درهم لصكوك بعائد 3.49% تُستحق في أكتوبر 2027، ليرتفع إجمالي القيمة القائمة لهذه الشريحة إلى 2.2 مليار درهم، وزيادة بقيمة 550 مليون درهم لصكوك بعائد 3.779% تُستحق في فبراير 2033، ليرتفع إجمالي القيمة القائمة لهذه الشريحة إلى 1.1 مليار درهم.

وأكد محمد بن هادي الحسيني، أن إدراج زيادات في إصدارات صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي في ناسداك دبي، يأتي انطلاقاً من حرص وزارة المالية على استمرار دعم برنامج صكوك الخزينة لحكومة دولة الإمارات، وترسيخ دوره ضمن منظومة مالية وطنية تتسم بالكفاءة والمرونة.

وقال إن هذه الخطوة تأتي في إطار نهج الوزارة لتطوير أدوات الدين الحكومي بالعملة المحلية، بما يسهم في تعزيز منحنى العائد المقوّم بالدرهم، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ودعم بناء سوق أدوات دخل ثابت أكثر عمقاً وتنوعاً.

وأوضح، أن هذه الزيادات على الإصدارات القائمة تعكس متانة الوضع الائتماني لدولة الإمارات، والثقة الراسخة في كفاءة منظومتها المالية وقدرتها على توفير أدوات حكومية موثوقة تسهم في استقرار الأسواق وتعزيز سيولتها، مشيرا إلى أن البرنامج يواصل الإسهام في تطوير أدوات مالية متوافقة مع أفضل الممارسات، وبما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء بنية مالية متقدمة تدعم الاستقرار المالي، ومؤكداً استمرار وزارة المالية في تعزيز كفاءة إدارة الإصدارات الحكومية وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي رائد.

وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج رائد في تطوير أسواق رأس المال؛ حيث يعكس الإقبال القوي على برنامج صكوك الخزينة ما تحظى به الدولة من ثقة راسخة لدى المستثمرين في متانة اقتصادها واستدامة رؤيتها التنموية بعيدة المدى، لافتا إلى أن هذا البرنامج يسهم في تعزيز منحنى العائد المقوّم بالدرهم وترسيخ مكانة الدولة كوجهة موثوقة وجاذبة للمستثمرين من أنحاء العالم.

وأوضح حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، أن أحدث إصدارات صكوك الخزينة لحكومة دولة الإمارات تعكس قوة منظومة التمويل الإسلامي في الدولة، ودورها المحوري في أسواق رأس المال العالمية، مضيفا أنه ناسداك دبي تواصل، مع تنامي الطلب من قبل المستثمرين على هذه الأدوات، توفير بيئة متكاملة تسهم في تسهيل الوصول إلى الأسواق، وتعزز جهود تطوير أسواق رأس المال في المنطقة.

ومع إدراج هذين الإصدارين الإضافيين، ارتفع إجمالي قيمة صكوك حكومة دولة الإمارات القائمة المدرجة في "ناسداك دبي" إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، ما يعكس الزخم المتواصل لبرنامج صكوك الخزينة، كما بلغ إجمالي قيمة الصكوك القائمة المدرجة في "ناسداك دبي" نحو 99.4 مليار دولار، في تأكيد على مكانة السوق كأحد أبرز المراكز العالمية للتمويل الإسلامي.

ويستهدف الإصداران لبرنامج صكوك الخزينة لحكومة دولة الإمارات، مواصلة دعم تطوير منحنى العائد المقوّم بالدرهم، وتعزيز سوق أدوات الدخل الثابت المحلية، وتوسيع قاعدة الوصول إلى أدوات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتمتع بتصنيفات ائتمانية مرتفعة، وتستقطب المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعزز هذا الإدراج الدور المتنامي لصكوك الخزينة المقوّمة بالدرهم الإماراتي ضمن أسواق رأس المال المحلية، وأهميتها في دعم جهود تطوير سوق أدوات الدين الحكومية وتعزيز حضور الإصدارات السيادية لدولة الإمارات في "ناسداك دبي"، بما ينسجم مع مستهدفات وزارة المالية في ترسيخ منظومة مالية متطورة ومستدامة.