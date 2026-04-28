سهيل المزروعي: قرار خروج الإمارات من "أوبك" و"أوبك+" يستند إلى رؤيتها الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأجل

قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، تعليقاً على قرار الإمارات الخروج من منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" و"أوبك+": "هذا قرار وطني سيادي يستند إلى الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأجل لدولة الإمارات".

وأضاف، في تصريحات لرويترز: "اتخذنا قرار الخروج من "أوبك" و"أوبك+" في وقت يحتاج فيه المستهلكون إلى اهتمامنا، فنحن نواجه وضعًا غير مسبوق، حيث يتم استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية من المنتجات الخام إلى مستوى مقلق".

وتابع: "كوننا دولة غير مُلزمة بأي التزامات ضمن المجموعة سيمنحنا مرونة أكبر".

وأعلنت دولة الإمارات اليوم الثلاثاء، قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" و "أوبك +" على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من مايو 2026.

وأوضحت أن القرار يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بعد مراجعة مستفيضه لسياسة دولة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد.