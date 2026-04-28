70 مليون دولار قيمة سوق التأمين السيبراني في الإمارات

أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أن التأمين السيبراني لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة لإدارة المخاطر في عصرنا الحالي، باعتباره خط دفاع أساسي ضد المخاطر الرقمية.

ودعا المجلس إلى التأكد من أن الوثيقة التأمينية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك، مع العمل على تحديث التزاماتها بانتظام لتواكب مستوى التهديدات التي تتعرض لها أنظمتك.

وكشف المجلس أن قيمة سوق التأمين السيبراني في الإمارات تشهد نمواً مستمراً حيث بلغت 70 مليون دولار، ومن المتوقع ارتفاع أقساط التأمين السيبراني في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن 75% من المؤسسات الكبرى التي تتجاوز إيراداتها 5.5 مليار دولار تمتلك بالفعل تأميناً ضد المخاطر السيبرانية.



