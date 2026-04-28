«هاكاثون الطاقة النظيفة» ينطلق في دبي 18 مايو

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الرابعة من مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة»، في الفترة من 18 إلى 20 مايو المقبل، ودعا مركز الاستدامة والابتكار، التابع للهيئة، أمس، الشركات، والمبتكرين، وطلاب الجامعات، والخبراء المتخصصين في مجالات الابتكارات المستدامة، من جميع أنحاء العالم، للمشاركة في المسابقة، والمساهمة في مواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموارد المائية والقضايا البيئية العالمية.

وتتيح المسابقة المجال أمام الشركات المحلية والعالمية، إضافة إلى مشروعات تخرّج الطلاب، لتقديم ابتكاراتهم ضمن ثلاثة مسارات رئيسة، تتضمن خفض الانبعاثات والاستدامة، ودمج الطاقة النظيفة وتخزينها، والذكاء الاصطناعي والرقمنة.